東方日報B1：銅價黑天鵝　秘魯主宰全球通脹

南美洲政局牽動大宗商品市場！全球第二大銅礦供應國的秘魯下周日(6日)將舉行第二輪總統選舉投票，被視為礦業「黑天鵝」。因支持度較高的極左派卡斯蒂洛提議對銅銷售徵收達75%的重稅，若他當選勢擾亂全球銅礦供應，尤其銅是「綠色能源轉型」重要原材料，倘銅價上漲將加劇全球通脹危機。

剛過去的周日，卡斯蒂洛在Twitter上分享了一份文件，提議倣效鄰國智利，對銅銷售徵收重稅。擬議措施包括對礦企利潤徵收新稅、仿照智利和哥倫比亞根據銷售額徵收特許權使用費，以及與大型公司重新談判稅務穩定協議等。

今年較早前，智利國會下議院剛剛批准了一項由反對黨提出的特許權使用費法案，計劃對銅、鋰和其他金屬的銷售徵收3%的基本特許權使用費。由於銅價急升，智利還將對銅施行累進式徵稅，價格在每磅2至2.5美元之間的銅銷售額將徵收15%的邊際稅率，高於4美元的銅銷售額將徵收75%的邊際稅率。

如今，若銅產量佔全球比例超過10%的秘魯也加入智利的銅銷售稅行列，勢必進一步影響全球銅礦供應，為銅價帶來進一步的上升壓力。

倫敦期銅於4月份突破每噸10,000美元，為10年來首次，周三(2日)報10,199.5美元，跌0.44%。瑞信維持看好，認為銅價有望升至11,000美元的整數關口，若之後突破此關，下一個阻力位可能在11,210美元，然後是11,440美元；而若銅價出現進一步回調，預期在9,617至9,719美元有較強支持，但這並非該行的基本預測。

有分析員認為，卡斯蒂洛的最新提案遠不如他在第一輪選舉中的說辭激進，但若他真的當選總統，大型礦企應做好談判準備。

事實上，智利政局已經出現過一隻「黑天鵝」。智利上月舉行的地方選舉和「制憲會議」成員選舉結果顯示，中右翼執政聯盟遭遇重挫，未能獲得「制憲會議」中足以左右新憲法制訂的三分​​之一席位。在左翼政黨主導修憲工作下，當地礦業面臨嚴峻法規威脅。

除銅價外，另一個帶來通脹壓力的是油價。石油輸出國組織和盟國(OPEC+)乘油價上漲，周二同意按計劃7月增產每日約45萬桶，沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲唱好需求前景改善，紐約期油周二創逾兩年收市新高後，周三續升0.8%至每桶68.48美元。

不過，Energy Aspects分析員Amrita Sen則表示，全球石油需求將會取決於亞洲市場對疫情的反應，像現階段東南亞正在實施新的疫情限制措施，這可能會讓全球石油需求在2022年中期才會回復到疫前的水平。