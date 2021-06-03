美股反覆向好　網民愛股狂飆！AMC單日漲95%

美國股市周三(2日)反覆向好，道指收報34,600點，升25點或0.07%；標指收報4,208點，升6點或0.14%；納指收報13,756點，升19點或0.14%。

值得注意的是，受網民吹捧的連鎖戲院AMC日前向基金Mudrick Capital配股後，後者於日內已悉售股份，由無數散戶「接火棒」。

散戶網軍的「基地」Reddit討論區的WallStreetBets社群當中，目前最熱門的一篇文章題為「為何AMC股價會揚升及為何未來會繼續上漲」。發表該文章的用戶鼓勵散戶繼續買入並持有AMC的股票及認購期權，推高股價以迫使莊家(market maker)買入更多股票作對沖，從而令股價繼續揚升。

然而，基金公司Mudrick Capital在周二斥2.305億美元認購了850萬股AMC股份後，據報已於同日沽清了新買入的股份。以周二收市價計算，Mudrick單日賺取了4,182萬美元利潤。消息人士透露，Mudrick向客戶解釋出售AMC股份是因為其估值過高。

AMC股價周三急升95.22%，收報62.55美元；同為散戶熱捧股的黑莓(Black Berry)及高斯電子分別急升31.92及68.61%；另一散戶愛股的GameStop則升13.35%，收報282.24美元。

另外，受矚目的5月非農就業報告本周五(4日)將公布，投資者關注通脹壓力會否促使聯儲提早加息。

聯儲官員堅持「通脹上升是暫時性」的說法，聯儲局理事布雷納德周二表示，美國經濟正在朝充分就業和2%通脹目標邁進，但一些遺留問題的程度嚴重，仍要求聯儲維持超寬鬆貨幣政策。

MUFG Bank銀行首席匯率分析師Minori Uchida表示，通脹不會長期存在，預測聯儲局要到2024年以後才會加息，此外還認為年底前美元將會走軟。