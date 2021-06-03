收緊疫情刺激政策！聯儲局：將逐步拋售公司債

美國聯儲局周三(2日)宣布，將開始拋售去年通過一項緊急貸款安排購入的公司債，該安排是在去年新冠肺炎疫情最嚴重時期為穩定信貸市場而推出的。

聯儲局表示，出售二級市場企業信貸工具(Secondary Market Corporate Credit Facility)所持資產將是「循序漸進」的。二級市場企業信貸工具包括在二級市場購買的公司債，以及投資於公司債的交易所買賣基金(ETF)。

該局在聲明指出，將通過評估ETF和公司債的日常流動性和交易條件作出行動，從而對市場的潛在影響降至最低。紐約聯儲銀行將管理該安排，並將於周四(3日)提供更多有關出售的細節。

聯儲局於2020年3月宣布了兩項企業信貸安排，當時正值疫情在美國蔓延之際，市場動盪達到頂峰。儘管該安排最終幾乎沒有使用，其中，一級市場信貸安排實際上從未使用過。不過，聯儲局官員表示，他們成功地向市場發出信號，表明聯儲局準備為企業信貸市場提供支持。

該局表示，事實證明，去年二級市場企業信貸工具在恢復市場功能、支持大僱主獲得信貸以及在疫情大流行期間提振就業方面至關重要。

根據聯儲局的數據，截至4月30日，該工具有138億美元未償還貸款，包括約86億美元公司債ETF和52億美元的公司債。