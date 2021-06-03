投機性資產見迹象！傳奇災難預言家：美股暴跌將至

被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham周二(1日)警告，多個投機市場已經見頂，他相信美股崩盤即將到來，直言市場的暴跌將「痛苦和醜陋」。

Grantham表示，1929年華爾街股災、科網泡沫、全球金融危機、日本失落的數十年等歷史教訓，留下了簡單的警示，「爬得越高，就會跌得愈長久、愈慘烈」。

提及目前的全球資產泡沬，葛拉漢指出，在人類歷史上，債券市場從未達到過如此高的水平，房地產「突然在全球幾乎每個市場都充斥泡沫」，而已開發國家的股票都被高估，尤其美股已「極度高估」。

他形容，目前金融市場有如一個處於噴水柱頂端的乒乓球，他不指望會發生甚麼重大事件，或者政策上的重大改變來扭轉市場趨勢，「不需要壞消息就能讓市場向下，只需要有比上周稍微不那麼樂觀的前景」。

Grantham指出，股市歷史表明，投機性最強的資產開始下跌後，「悲觀主義白蟻群」會逐步蠶食市場的其餘部份，譬如在科網泡沫破裂前，科技股下跌了30%，標普500指數其餘成份股卻上漲了，直到「悲觀主義白蟻群最終讓市場平衡」。

他續說，現在類似的情況已經發生，特斯拉股價從1月高點已下修30%，SPAC(特殊目的收購公司)熱潮也出現轉折，自今年1月以來，SPAC指數已下跌30%。最近10家上市的SPAC，有9家現在股價已低於10美元的發行價。

他相信，以科技股為主的納指已在今年2月見頂，「超級SPAC熱潮在1月見頂，納斯達克指數在2月見頂，也許再過幾個月，白蟻就會蔓延至剩下的市場」。

他認為，從長期來看，資產價格下跌未必是件壞事，「你可以擁有高價資產或高收益資產，但你不能同時擁有兩者。我歡迎更低的資產價格，我相信這一天會到來」。

不過，Grantham直言，市場的調整將「痛苦和醜陋」，資產價格只需下跌至接近歷史水平的一半，就會引發「一輪大熊市」。