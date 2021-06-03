國際勞工組織：疫情衝擊全球就業　恐2023年才恢復

國際勞工組織周三(2日)指出，受到新冠肺炎疫情衝擊，今年全球失業人口仍將高達2.2億人，遠高於疫情前的水準，且最快要到2023年就業市場才會完全復原。

聯合國(UN)轄下國際勞工組織(ILO)發布年度「全球就業與社會展望」報告，當中指出，到了今年底，全球失業人口仍遠高於2019年底時的1.87億，就業人口則距離疫情前水準還差了7,500萬人。

根據ILO的計算模式，這相當於今年全球失業率將達到6.3%，遠高於疫情前的5.4%。

而儘管明年全球失業人口預估將略降至2.5億人，就業人口與疫情前差距縮小至2,300萬人，且失業率降至5.7%，但距離2019年水準仍有段距離。

報告指出，就業人口增長速度不足以填補疫情造成的損失，這種情況至少會持續到2023年。

外媒報道，ILO秘書長Guy Ryder在記者會上表示，新冠肺炎疫情「不僅是一場公共衛生危機，也是一場就業和人道危機」。

他說：「若缺乏審慎努力來加速創造適當的就業機會、支援社會最弱勢族群及幫助受創最深的經濟層面復甦，那麼疫情帶來的後續影響恐怕會跟隨我們多年，形式包括人力和經濟發展機會損失、貧窮人口增加與社會不平等。」

ILO經濟學家暨報告主筆Stefan Kuehn指出，如果考慮到疫情造成許多勞工被迫工時減少等其他因素，全球就業市場受到的衝擊其實還更嚴重。

根據ILO估計，與2019年相較，2020年全球減少的工作時數相當於1.44億份全職工作，到今年第二季差距仍高達1.27億份全職工作。

Kuehn指出，光看失業人口，不能了解勞動市場受到衝擊的全貌，例如美國就業人口大幅流失後，企業又開始招募人力；但在其他地區尤其是歐洲，許多勞工仍以縮短工時形式維持就業。