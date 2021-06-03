陳蓓敏：港股若調整是買入機會

國際舞台上，各國領袖皆疲於奔命，強國之間謀策略，建聯盟，修經濟，補民生。正好給予金融市場波動空間。近期商品價格逞強，中、美財金官員抱有不同看法和措施。投資者等待周五(4日)公布的美國非農業新增職位數據，窺探聯儲局會否提早縮表。

人民幣兌美元匯率累積不少升幅，國內人行已發出訊息，高調地對市場炒作人民幣升值投機者發出警告，自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，增高至7%。隨着未來美聯儲局退出量化寬鬆貨幣政策，加息呼聲漸高，美元有反彈空間。5月國務常務會議積極提及管控大宗商品價格和通脹問題，受疫情影響，國內經濟仍有不確定性因素影響，五月財新中國製造業PMI升至52，幅度平穩。恒指臨近29,500關口，慎防見壓力。本月宜留意外圍走勢，若有回調，是候低建倉良機。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)