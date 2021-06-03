都市麗人料今年回復淨開店　續加碼投資電商

都市麗人早年嘗試行「快時尚」路線，企圖「食正」內地消費升級的趨勢，但盧康成形容，情況好似「賣漢堡包嘅店舖去賣牛排咁」，因為品牌力量不夠、分銷渠道不匹配，加上供應商較小型的緣故，造成2019年業績上的挫敗。

不過，他同時派「定心丸」，指現時「已經找到啱嘅路向」，相信經營方向正確，而現時要先讓公司的「內傷」康復，再談發展新品牌及併購等。

他表示，目前會繼續以「家庭概念店」的形式，進入購物商場，即在出售內衣的同時兼售家居用品，以吸引更多人流及維持商場較高的租金開支；其他街舖則照舊以內衣為主打，但門店面積由以往最多40平方米，擴到50至60平方米，門店設計亦陸續翻新，以提升顧客消費體驗。惟連同加盟商在內，公司擁有超過5,000家店，而這些新店截至去年底只佔700多間，所以轉型計劃需時改善。

他預計，今年全年應該會恢復淨開店，扭轉過去2年淨關店的局面。公司亦會繼續加大電商渠道的投入，但因為顧客傾向先在門店試穿，會以引流到門店消費為目的。至於供應鏈亦有調整，除了改用中型供應商，集中訂單，以改善入貨價格及產品質量，更會入股部分供應商。

他坦言，以往公司把開店數量作為關鍵績效指標(KPI)，忽略產品打造等基本功，目前公司一方面會繼續推出新設計的款式，另方面會著手打造「零感內衣」等「長青款」及「爆款」產品。而過去幾年市場偏好由無鋼圈設計，發展到「軟鋼圈」，即具有一定程度承托力及舒適度的胸圍，故也會增加相應款式，設計以舒服、輕身為主。