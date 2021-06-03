致富：iBond跑贏通脹　孖展新戶享免息免佣

第8批通脹掛鈎債券(iBond)於周二(1日)接受認購，市料在超低息環境下反應熱烈。致富證券董事及證券業務主管郭家安指今次的保底息為2厘，意味着最少有2%的回報，息率跑贏通脹。第8批iBond 適合所有對抗通脹商品有興趣的人士認購，短線能穩賺一筆。

他續指，參考歷年最多約60萬人認購iBond，若今次超額認購，政府將加碼至最高發行200億元，預料每人最少穩中3至4手。由於iBond屬循環分配機制作分配，非愈抽得多手愈好，以去年46萬人申請作推算，他建議客戶認購4至5手，採用「人頭戰術」較理想。

市民可選擇以現金或孖展形式認購，致富孖展新客享10免，以100%孖展認購5手iBond，免息、免佣及免贖回費等。合資格新客戶更豁免孖展手續費及獲贈50元超市禮券。

根據通脹預期及債券孳息率，他估計iBond 債價或高見約104元。以成功認購5手iBond，債價104元為例，5手帳面已賺2,000元，撇除沽出費用等亦賺1,790元。

若首日掛牌高見104元以上可即日離場，但若有大批市民首兩日獲利沽出，或導致債券價格低於103元，他建議可吸納，因為政府債券風險接近零、持有一個月後待升回合理價格沽出能賺取約1%債券差價、而且持有多日能收取累計利息。