雷蛇股東折讓售股套現逾6.6億　股價挫逾10%

雷蛇( 01337 )公布，接獲公司主席兼首席執行官陳民亮，以及非執行董事LIM Kaling通知，於2021年6月3日，陳連同Lim Teck Lee Land Pte Ltd及Archview Capital Ltd(合稱(「賣方」)以每股2.405港元出售共2.75億股公司股份，佔公司全部已發行股本約3.09%，配售價較上日收市價2.6元折讓7.5%。Lim被視為於Lim Teck Lee Land Pte Ltd及Archview Capital Ltd持有的股份中擁有權益。

該股股價下挫10.3%，低見2.33元，暫時成交7.2億元。

配售完成後，陳將於30.082902億股股份中擁有權益，佔全部已發行股本約33.76%，而Lim將於20.54828529億股股份中擁有權益，佔全部已發行股本約23.06%，陳將仍為公司控股股東，Lim亦將仍為公司主要股東。

受制於滿足配售協議載列的條件，預期配售將於2021年6月7日完成。公司理解，配售的理由為賣方的財務管理用途；而是次售股可套現約6.61億元。