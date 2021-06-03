四環醫藥治療癌症新藥獲批開展臨床試驗
2021年06月03日 07:01
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四環醫藥(00460)公布，其附屬軒竹生物自主研發的1類新藥XZP-5955片，於5月31日獲得藥物臨床試驗批准通知書(編號：2021LP00801；2021LP00802；2021LP00803)，成為集團今年1月繼XZP-5610獲得臨床試驗批准後，又一個獲批開展臨床試驗的創新藥物。
XZP-5955對包括TRKA G595R、TRKA G667C、TRKC G623R和ROS1 G2032R在內的多種TRK和ROS1耐藥突變顯示出高效能。在BaF3 LMNA-TRKA G595R異種移植模型中，XZP-5955表現出對腫瘤生長的劑量依賴性抑制，並導致顯著的腫瘤消退甚至完全腫瘤抑制作用。XZP-5955的高過腦率預示針對具有NTRK基因融合的腦腫瘤或腦轉移性病變和ROS1突變的患者具有良好的療效。
公司指出，該產品進入臨床開發階段，將進一步豐富軒竹生物的創新藥研發管線，其治療領域覆蓋肺癌、胃癌、肉瘤等多種實體瘤，在成人和兒童中均有機會發揮潛在的臨床價值，有望成為中國國內擁有自主知識產權的第二代NTRK和ROS1的雙靶點酪氨酸激酶抑制劑的核心產品。