鄧建初：炒股不炒市　慎防短炒變長揸

五月份恒生指數雖然上升數百點，但對大部分股民來說，這是個黑暗的五窮月。炒股票及期指都頻頻損手爛腳，玩慣單邊市的本地股民，更被難以捉摸的市況及股票輪動摑至面腫。一眾公仔箱喜用的移動平均線，早已深刻植入散戶腦海中，此時此刻，卻慘變糖衣毒藥。

散戶選定目標後，通常在兩種情況下入市。一是在開始上升時半信半疑，但見愈升愈急，心想此一強股，不可錯過，心雄情況下，按捺不住奮勇撲入。卻原來已是高位接貨，回調時不想虧蝕沽出，惟有暫且不理，採取鴕鳥政策。孰料強股變弱股，愈跌愈後悔，終於有一日大插至極低位，心生恐懼，於是引刀成一快，沽貨了事，確實是「貪婪與恐懼」的經典例子。

另一種情況，則是非常忍手。在股價持續上升時，惟恐有摸頂之嫌，於是一直不敢買入。然而當股價升至極高位，徘徊良久，開始稍為回落時，以為正好是回調吸納良機，思忖此時不買，更待何時？可惜股價已達巔峰，獲利盤湧現，股價大幅下挫，中間縱有反彈，卻無真正升幅，更遑論會返回高位。此種模式入市的蟹貨者多選擇死守，下跌幾多都不會沽出。散戶入市，原本都想短炒，無奈大多變成長揸，能返家鄉已是遙不可及的事。

正如股神巴菲特的名言：「潮退時，看看有幾多人仍穿着泳褲」，同樣道理，當股價大跌時，股票市場仍能贏錢的有幾多人，便可知曉誰是高手。

「贏粒糖、輸間廠」，是普遍股民的寫照。順風順水時頻頻割禾青，密食當三番。然而一次上錯車，又克服不了要止蝕的心理障礙，結果愈輸愈多，除了浪費資金、時間及機會成本外，炒股信心遭受嚴重打擊，才是最大的問題。

友人在去年十月開始的大升市中，看上了幾隻大升股，利用李佛摩爾炒股心法，不斷加大孖展額追價，贏了近七位數字的利潤。可惜新經濟股近期表現不振，追勢炒之多隻股票高位回落甚多，加上他用倒轉金字塔方法入市，變成價格高昂，倉位頓時縮水。孖展追call，惟有斬倉。減持後股價回升，深感不忿之下，又追價買入。如是者多次殺低追高，倉值一路減少，方寸大亂，進退失據。最後竟採用不聞不問策略，贏錢輸突變負數，心中後悔不已。

經過新指數成立、成分股變動、大量中概股回歸、及全球持續政治炒作，現時市況已和以前大相逕庭。所以炒股定要時刻留意市場之變化，炒股模式的規律，適時靈活變通。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)