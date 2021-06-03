彭偉新：瑞聲科技料展升浪

港股周三(2日)早段時間一度再上試升近29,500點，不過，由於恒指在29,400點是多個主要的技術阻力位，包括自3月以來的橫行區頂部、自今年2月由高位31,183點開始下跌所形成的雙底頸線阻力，以及保歷加通道的頂部位於29,561點。因此，在多重壓力下，恒指不單無法再進一步上升，更在內地A股下跌的拖累下，恒指無法企穩在29,400點之上，令到恒指無法連續第二日作出突破並反過來作出回調。

不過，雖然恒指最後仍然下跌170點，但跌幅未有觸及主要的闗口外，恒指仍然企穩在反彈的高位，因此，暫時可以判斷為大市未有出現即時見頂的風險，特別是恒指在昨日回調下，雖然RSI再返回70以下水平，但暫時未有出現明顯的見頂走勢，而MSCD亦維持在正數水平之上，預期恒指只要不向下跌穿20天線，整體的走勢亦不會出現轉勢向下的情況。

京華山一研究部主管彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)