彭偉新：瑞聲科技料展升浪
2021年06月03日 07:45
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港股周三(2日)早段時間一度再上試升近29,500點，不過，由於恒指在29,400點是多個主要的技術阻力位，包括自3月以來的橫行區頂部、自今年2月由高位31,183點開始下跌所形成的雙底頸線阻力，以及保歷加通道的頂部位於29,561點。因此，在多重壓力下，恒指不單無法再進一步上升，更在內地A股下跌的拖累下，恒指無法企穩在29,400點之上，令到恒指無法連續第二日作出突破並反過來作出回調。
不過，雖然恒指最後仍然下跌170點，但跌幅未有觸及主要的闗口外，恒指仍然企穩在反彈的高位，因此，暫時可以判斷為大市未有出現即時見頂的風險，特別是恒指在昨日回調下，雖然RSI再返回70以下水平，但暫時未有出現明顯的見頂走勢，而MSCD亦維持在正數水平之上，預期恒指只要不向下跌穿20天線，整體的走勢亦不會出現轉勢向下的情況。
瑞聲科技(02018)股價於去年持續由低位反彈並於去年7月升上63.6港元後回調，不過，股價未有跌穿20天線支持，更曾一度再返回63.95元後正式見頂回落，股價其後反覆跌至40元水平，最低更於今年3月底見37.8元後見底反彈，並在逐步升上250天線水平後，周三以「大陽燭」收復整個跌幅的38.2%反彈目標。由於RSI已升上70水平，而MACD亦返回正數，預期股價可以按跌幅的61.8%作為反彈目標，上望阻力位53.8元。投資者可以先行以48.5元作為買入水平，只要股價能維持在45.9元之上，未有跌返整個浪總跌幅的38.2%反彈目標，整個上升走勢仍然得以持續，可以進一步上試該61.8%的反彈目標。
京華山一研究部主管彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)