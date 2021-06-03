道指升25點　油價續揚

●美匯指數回落至89.9；港匯見7.7589；離岸人民幣(CNH)升至6.3835；美元兌日圓處109.6；歐元企1.2212，英鎊跌至1.4169。金價升至1,908美元。布油報71.22美元，紐油企68.73美元。道指期貨窄幅上落。

●美國聯儲局宣布，將開始拋售去年通過一項緊急貸款安排購入的公司債，該安排是在去年新冠肺炎疫情最嚴重時期為穩定信貸市場而推出的。

●美國聯儲局公布稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指由4月初至5月下旬，美國經濟以溫和的速度擴張，增速快於上一個報告期，而且整體物價壓力亦較上一個報告期進一步加大。

●港股ADR指數收報29,346點，升48點或0.17%。

●即月恒生指數夜期收報29,182點，升38點，低水116點，成交10,131張。

●紐約7月期油收報每桶68.83美元，升1.11美元或1.64%；布蘭特8月期油收報每桶71.35美元，升1.1美元或1.56%。

●紐約8月期金收報每安士1,909.9美元，升0.3%，續創今年1月初以來收市新高。

●國際航空運輸協會(IATA)行政總裁William Walsh認為，全球不再需要實施廣泛的旅行限制，直言航空業目前危機，主要是由於政府的衞生政策所造成，而不是新冠肺炎疫情所導致的。

●國際勞工組織指出，受到新冠肺炎疫情衝擊，今年全球失業人口仍將高達2.2億人，遠高於疫情前的水準，且最快要到2023年就業市場才會完全復元。

●華為推鴻蒙撼Android，內地手機商暫未表態支持。