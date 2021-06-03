港股A股化　股民搵食要適應新常態…

經歷了2019年中以來的社會動盪，繼而是由內地主導香港訂立新法，讓社會回復平靜，香港算是重納正軌。伴隨而來，是一個由內地資金和中企主導的港股，支持着香港經濟。大量巨型中資科企在港上市，中資公司於港股市值佔比重日大，經互聯互通的北水取代外資與港資，主導了港股的買賣。

目前，中資對港股的影響力是回歸以來的最高水平，變相已成為港股的最大「莊家」，港股的表現「A股化」，即內地化，其實是順理成章的現象。過去外資券商積極參與港股，經常就香港宏觀經濟或政策進行分析，但近年數量減少，且看法鮮有過去的到位或逆向分析，這可能是實際情況使然，也可能是出於新法下避免踩鋼線觸及敏感問題，總之少做少錯，不做不錯。

第三，所謂「A股化」，當然少不得受內地政策的影響加大。這裏所講的，非單只是產業動向，還有涉及一些內地國策的消息。近日就有外媒報道，由於當局最新高度關注A股，故已警告分析師不得預測股市的目標指數。類似的「指導意見」，相信也適用於港股。事實上，近年港股的市場聲音愈趨一致，即使明眼見到市況乏力，不明朗因素增多，好淡角力並不明顯，反正市況動力不足，就呈上落陰乾，少見過去外資大戶大手沽空或做淡期指的對撼場面。何解？皆因身處這個由政策而非市場來主導的股市新時代，沒有「大戶」願意去挑機政策者，逆向思維代價高，只有順勢而行。

是故，未來港股升跌，更多睇A股表現、內地政策。仍留在場中的股民，要適應股市新常態，主動多了解北水習性和內地政策變化，才能找到生存空間。但當然，港股始終是一個全面開放的市場，與A股有別，順風順水問題不大；若遇上如2015年A股大冧市的極端情況，港股是倣效A股的種種干預式措施的應對危機，抑或堅持沿用過去的市場調節機制，畢竟中、港兩地的緊密關係前所未有，所謂牽一髮動全身，相信這對兩地監管當局而言必然是一項嚴峻挑戰，股民且拭目以待。

東網產經專欄作者 帥哥