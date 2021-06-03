伍禮賢：企業回A　利好因素不限於估值

首先，對於過往不少「回A」的已在港上市股份而言，公布消息之時，大多情況下均被市場視為利好因素。這主要源於目前同一股份在內地市場上，一般較其於港股市場上獲得估值溢價。市場上有不少AH溢價指數反映出上述情況。恒生滬深港通AH股溢價指數現時約為136，反映出同時以A股形式及H股形式上市、市值最大及成交最活躍的A股相對H股的價格平均高出36%。

這種長期存在的情況，一方面是由於內地股市，特別是科創板、創業板等，整體上估值比本港股市要高，從而導致同一股份在兩地市場的估值亦有高低之分；另方面則因為中港股市之間的投資者結構不同，以散戶作為主要構成力量的內地市場，具相對濃厚的投機氣氛，導致個股在估值方面相對較高。因此，「回A」獲得較現時更高估值，對港股而言自然是利好消息。

第二，「回A」將有機會導致港股的每股淨資產(NAV)發生變化。一般來說，「回A」會導致每股出現上升還是下降，要視乎其在A股的發行價格是溢價發行，還是折價，而這裏的溢價或折價，並不是第一點中相對港股價格而言，而是針對原先的每股淨資產值而言，如果發行價格較每股淨資產高，則將提升現有每股淨資產值。

以準備「回A」的中移為例，根據去年資料，目前公司的每股淨資產值約為每股66.36港元，對應港股每股市淨率(PB)為0.75倍。而中移現時初步計劃發行最多近9.65億股A股，籌集約560億元人民幣，即相當於每股58元人民幣或70港元，意味着較港股溢價近40%，較每股淨資產溢價約5.5%。如若最後按此架構發行，則每股淨資產將會變成每股66.54港元，較原先提高0.18港元。這個數字變動相對較小，主要是本次A股發行9.65億股，相對原有204.75億股而言，比例較小，如果比例較大，對淨資產的提升將更明顯。

第三，「回A」將有機會導致港股的每股盈利(EPS)發生變化。在新股發行不影響盈利水平的假設前提下，總股本的增加將使每股盈利下降，從而使市盈率上升。續以中移為例，去年集團歸屬股東利潤為1,078.43億元人民幣，折合每股盈利約6.37港元；假設按上述架構發行後，每股盈利將會下降至6.09港元，降幅達4.4%。惟實際上，當一家公司發行新股募集新資金後，往往有利於加大未來業務的規模，提升盈利水平。因此實際對每股盈利的影響，不是可以簡單概括。

綜合上述分析，企業「回A」對港股而言，影響具多個層次，雖然總體上利好因素要大於利淡因素，惟投資者若對各個環節有所了解，則才能對市場有更好的把握。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士，沒有持有上述股份)