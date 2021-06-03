楊俊文：6月港股究竟會點走？

上周提到，有兩個要素會利好6月市況，第一點是會翻炒股市，第二點是人民幣升值。翻炒股市已是進行中，科技指數已之行升上8,200點水平。投資者可以回顧去年肺炎後，反彈第一波最強力的就是科技股，美國有亞馬遜、特斯拉和zoom；香港有美團、京東等。

升市的原因是肺炎令人留家時間加長，使用手機時間大增，對網絡要求更高，所以網上遊戲，網站和一眾科技股爆升。往後的是醫藥股，但筆者覺得翻炒醫藥板的機會並不大，原因是肺炎爆發初期，全球民眾對解藥和醫療工具所知甚少，基本上是盲頭烏蠅亂炒一通，所以藥股可以跳過大炒。再另一波是相對穩定的經濟股，如友邦、滙豐，中移動，中電訊和領展那些。此類股我覺得當科技股再炒高後可以跟進。但因為始終是資金市，資金會集中出擊一個或某個板塊，未見異動前不可出手，直到明顯見大成交才跟進都未遲。

至於人民幣原本升得好哋哋，但中央在出口術後更出口加外匯準備金。顯示出中央是有能力管而且會出手管，那人民幣再升的空間大為收窄，相反，變成令恒指下跌的一個因素。

兩個因素下來，原本勢頭大好的6月市，由利好改為微好的預期。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)