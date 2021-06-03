香港5月PMI升至52.5　惟就業空間未有改善

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，5月份香港採購經理指數(PMI)由4月份的50.3，升至52.5，創2014年2月以來新高，其顯示香港營商環境連續第4個月好轉。

然而，企業5月份聘僱的員工人數，4個月以來首次下降，顯示就業空間未有改善。此外，企業5月份的積壓工作量隨市場需求回穩而再度累升，增長率更是2014年2月以來最急。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，防疫限制於4月底進一步放寬，對香港私營經濟的5月份表現有正面效應。經濟環境與營商信心轉強，有利於經濟活動進一步擴張。而5月份從海外新接的訂單量重回升軌，當中包括連跌3年的內地訂單亦見起色，是利好迹象。

不過，Pan指成本通脹擴大，卻與經濟活動增長一脈相承；惟企業並未因此透不過氣來，還須審視勞動力擴張的平穩趨勢。鑑於第1季本地生產總值(GDP)取得正增長，該機構預測2021年GDP增長6.8%。

回看5月份，防疫措施於4月底進一步放寬，帶旺5月份的業務量；雖仍有個別企業續受疫情影響，但產出量的增長率已呈2018年2月以來最快。

企業增產有賴新接訂單量進一步改善。具體而言，企業從海外新接的訂單量回升，首次突破2019年3月以來的下跌周期，當中更包括來自中國的新增業務，在連跌3年後終見起色。業界普遍認為，疫情告穩是新業務量增長的原因之一。

採購方面，企業着實因需求轉旺而添購更多投入品，整體幅度明顯，與上月的短暫回落截然不同。大約有3成業者表示，月內曾經擴充採購，而5月份的採購庫存水平亦因此提高，並加快至2016年12月以來最急。

另外，供應商的供貨表現未能承接4月的改善勢頭，5月份重現倒退。業界指出，投入品短缺、貨運延誤等因素，皆導致供貨的履行時間延長。

材料供應的制肘對整體投入成本也產生了影響。在員工成本與採購成本同時告升的情況下，採購成本上漲，整體增長率更達至2018年6月以來最快，並拋離員工成本升幅。為轉嫁成本負擔，企業只有打破2019年6月以來的慣例，轉而抬高產出售價。

雖然面對價格壓力，但企業普遍看好未來前景，由5月份的產出預期指數升至2014年2月以來最高可見。業界相信，疫情管理及疫苗接種取得進展，經濟可望進一步復甦。