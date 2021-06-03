惠理基金：金價料整固後再挑戰高位

美國早前公布的一系列消費物價指數(CPI)數據顯示，美國通脹較預期強勁，其中CPI按年升4.2%，遠高於前值的2.6%，並超出市場預期；按月計則升0.8%，遠超預期的0.2%。而5月13日公布的生產物價指數(PPI)，按年升6.2%，超出預期的5.9%。

雖然通脹數據反映美國通脹情況比預期強勁，但聯儲局似乎不以為意，認為通脹只屬短暫現象，導致委員們表示會維持現有的貨幣政策。外媒報道，聯儲局理事沃勒指通脹升溫只屬短暫，局方需更多的數據才決定是否開始討論調整貨幣政策，言論中明確表示局方短期內不會因為通脹升溫而宣布退市。不過，聯儲局副主席克拉里達指，局方可能會在未來會議上討論退市，具體則要取決於經濟數據表現。

他的言論好像對美元有利，但金融市場未有受落，反而繼續拋售美元導致金價向上，相信主要是投資者對美國經濟似乎仍缺乏信心。因為美國早前公布的就業和零售數據均異常惡劣，令金融市場錯愕，更鞏固聯儲局沒有退市壓力的共識。故在通脹升溫、聯儲局暫不退市及數據轉壞下，美元沽壓持續，而黃金有抗通脹功能，刺激金價近期勢如破竹。

環球股市最近表現反覆，估計是各地通脹皆有升溫之勢，引致投資者擔心通脹惡化打擊復甦中的經濟。此外，亞洲多地疫情惡化，令各地股市出現不同程度的波動，因此在避險資金追捧下，金價表現十分亮麗，並已收復年內失地。

早前電動車巨企擱置讓比特幣可以用作購買旗下產品，另方面，內地官媒早前報道，比特幣交易受到一些大型商業銀行的「封堵」，暗示未來可能嚴控虛擬貨幣。隨後中信銀行亦發布了聲明，禁止使用該行帳戶用於比特幣交易。在內地政府大力打壓下，比特幣以至大部分虛擬貨幣出現劇烈波動，從而誘使資金由虛擬貨幣市場重投傳統實質黃金資產上，也是有助金價進一步攀升的重要因素。

現貨金價從3月底的低位1,677美元反彈，已累積一定升幅及出現超買，故不排除金價短期可能出現獲利調整。不過，在通脹高企、避險及美元弱勢的大前提下，相信金價調整及整固後，仍有力向上挑戰高位。

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