金曹：恒指期權6月結算價上望30300點

港股5月期指推高到29,204點結算，明顯有大戶見太多對手做淡，故意將結算位推上恒指保歷加通道頂部約29,070點樓上挾淡倉，不要小看200點的誤差，以大概11萬張期指計算，每點50元，期指淡友如無做對沖，涉及11億元(11萬張x50元x200點)的財富轉移。

筆者5月本來也睇淡，但在5月21日見波幅收窄、期指加倉，加上電腦系統監察的期權攻防線由5月18日開始連續3天高於28,200水平，而PUT/CALL比率偏低，表示買CALL睇好的投資者開始多於買PUT睇淡，升穿20日加權平均值大指標28,360點後，平掉Short CALL淡倉，改用牛跨，即睇好結算高於28,360點先Long CALL 28,200點，然後Short CALL 28,400點或28,600點。這樣做有點賭結算價是否高於28,360點，若睇啱可贏120點、睇錯大約輸80點。

任何一個月份如對結算價高於某一價位，也可用這個牛跨策略，例如睇好7月結算高於29,000點技術位或保歷加頂部29,070點，可先在每日超賣情況先Long CALL 29,000點、然後盡快Short CALL 29,200點。開倉之後通常不理會拆倉，如需要加好倉做價外Short PUT或Long CALL。恒指周三跌170點，收報29,297點，需時間消化短線超買的沽壓。

而數據表示，期權莊家認為6月結算大幅低於28,200機會已經不大。而上方目標睇30,300點、初步阻力是最大成交的29,800點CALL加225點期權金，即30,025點。

於6月2日上午，主管中美經濟對話的國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫舉行視像通話。雙方認為中美經濟關係十分重要，就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，願意繼續保持溝通。兩國有對話明顯是正面的訊息。

中方最關心當然是美方對中國進口貨品徵收關稅，及對華為等高科技企業停供零部件及放入實體清單被經濟封鎖。由於美國面對愈來愈重的通脹壓力，估計美中達成協議，取消部分民生用品的關稅機會很大。最近字節跳動可以在美繼續營運，以及小米再被納入國際指數，表示雙方有意緩和緊張關係，美方對非5G核心技術公司可能網開一面。

期權及程式交易專家 金曹