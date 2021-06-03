壹傳媒股價曾飆25%　街貨集中易操控　專家籲勿沾手

證券界指出，壹傳媒總發行股數26.36億股，扣除黎智英持有的18.78億股，理論上街貨僅約7.5億股。中央結算系統數據顯示，首十大券商的壹傳媒股份持倉已佔去6.13億股或23.23%股份，反映街貨高度集中。周三該股全日成交股數2.87億股，是街貨量的38%，反映轉手率高，不排除有資金藉街貨集中舞高弄低，故提醒投資者切勿沾手，以免接下火棒。

投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，大股東不得行使投票權，意味喪失對公司的主導權，但這不應成為壹傳媒股價急升理由。他提醒，短線投機買賣壹傳媒股票，要小心淪為背後操控股價大鱷的點心，而且因公司身處《港區國安法》風眼，隨時導致股份長期停牌，投入的資金會被鎖死。現時該公司前景不明朗，訂閱情況和廣告收入受累，故他勸告絕不要以投資心態買入壹傳媒股份。

立法會金融服務界議員張華峰表示，黎智英股份遭凍結後不得行使投票權，是維護小股東利益的做法，以免大股東「在董事局做好多嘢，損害小股東利益」。他提醒，買賣壹傳媒股票要小心，要知道自己的風險承受能力是否足夠。另外，他指壹傳媒股價異動事件受公眾關注，但證監會調查異常緩慢塞責，至今沒有適時交代調查進度，實在說不過去。

壹傳媒周二發公告指出，收到國家安全處的信函，確認大股東黎智英不得直接或間接行使其所持壹傳媒任何股份的投票權，惟獲得保安局局長授予的許可除外。