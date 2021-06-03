中國財新服務業PMI跌至55.1　海外疫情影響不可忽視

中國5月份服務業繼續修復，但速度放緩，財新服務業採購經理指數(PMI)由4月份的56.3，回落至5月份的55.1，但連續13個月位於擴張區間，服務業景氣度依然較高。

此前公布的5月財新中國製造業PMI上升0.1個百分點至52，錄得2021年以來最高值。製造業PMI擴張加速不及服務業PMI增速回落幅度，導致5月財新中國綜合PMI回落0.9個百分點至53.8，顯示中國生產經營活動總量擴張幅度放緩，但擴張率仍屬穩健，高於長期均值。

財新中國服務業PMI走勢與統計局一致，綜合PMI走勢與統計局相悖。統計局公布的5月服務業商務活動指數微降0.1個百分點至54.3，綜合PMI上升0.4個百分點至54.2。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業和服務業的擴張勢能依然較強，市場供求兩側同步擴張，外需總體向好，就業市場繼續改善，企業家對服務業前景持樂觀態度。通脹問題仍是關注重點，5月製造業和服務業的成本端和收費端價格指數悉數上漲。

王指出，5月國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面，價格向下的傳導效應已經顯現，通脹壓力會制約貨幣政策空間，不利於經濟恢復；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈亦受到明顯影響。

服務業供給、需求連續13個月保持擴張，擴張速度較上月略有放緩，仍位於高景氣區間。支撐5月經營活動擴張的因素是銷售持續增長。調查樣本企業反映，中國成功遏制疫情，客戶需求得以繼續復甦；同時，還有企業提到新產品問世促進了銷售。

然而，新冠肺炎疫情在全球其它地區捲土重來，使新增出口業務受挫，服務業外需由升轉降，5月服務業新出口訂單指數重新降至盛衰分界線下。受訪企業表示，海外疫情負面影響仍不可忽視。

市場供求兩旺，促進就業穩步增加，5月服務業就業指數較上月微降，但仍高於盛衰分界線，顯示服務業就業在後疫情時代持續修復。就業的擴張不足以應對需求的增加，5月服務業積壓工作指數升至擴張區間。

5月中國服務業的成本壓力繼續加劇，企業反映，原材料、能源、用工和運輸等費用皆有上揚，且漲幅顯著，服務業投入價格指數刷新2020年11月後最高紀錄。為緩解成本上漲壓力，同時有賴於需求端的高熱度，服務業企業在5月繼續上調收費，加價幅度明顯，為今年以來最顯著。受上述因素綜合影響，5月服務業投入價格指數和收費價格指數雙雙升至年內高位，前者漲幅更大。

市場樂觀情緒持續，5月服務業經營預期指數大幅高於盛衰分界線，業界的信心普遍與海內外需求預期轉強、以及新品發布有關。不過，也有企業擔心全球經濟未知何時才能從疫情中恢復，整體樂觀度因此降至4個月低位。