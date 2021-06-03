美國也谷針！拜登請飲啤酒　另有大抽獎、托兒服務...

各國為利誘國民提早接種新冠肺炎疫苗可謂扭盡六壬，外媒報道，美國總統拜登周三(2日)宣布「行動月(month of action)」計劃，以實現在7月4日獨立紀念日之前令70%美國成年人至少接種1劑疫苗的目標，包括夏季初的激勵措施，以及一系列新措施，這對他於夏天恢復全國到接近疫情前的正常狀態最為重要。

拜登的激勵計劃包括將為21歲以上成年人購買一輪啤酒，雖然他自己不喝酒，但稱：「打一針，喝杯啤酒」。此外，白宮又與KinderCare、Learning Care Group、Bright Horizons等幼兒中心及500多個YMCA合作，適用於尋找疫苗接種，或從疫苗副作用中恢復過來時需要幫助的美國人，提供免費兒童保育服務。

其他新的激勵措施包括DoorDash承諾提供200萬美元的禮品卡給社區保健中心；CVS推出抽獎活動，包括免費郵輪和Super Bowl門票；美國職業棒球大聯盟將主辦現場疫苗診所和在比賽中贈送免費門票；Kroger本月每周將提供100萬美元給一個接種疫苗的人，以及免費購買超市雜貨的獎勵。

同時，為令疫苗接種更方便，許多藥局本月將延長上班時間，數千家藥局將在周五(4日)通宵營業，而白宮正擬加大力度，幫助僱主開設現場疫苗接種診所，並將指派副總統賀錦麗(Kamala Harris)到疫苗接種率全國最低的南部等。

目前，約62.8%的美國成年人至少接種1劑疫苗，1.336億人已完全接種疫苗。新疫苗接種率已放緩至平均每日60萬人次以下，低於宣布彩卷等獎勵措施時的80多萬人，也低於4月初對疫苗需求更高的時期時，每天近200萬的高峰。