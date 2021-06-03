許繹彬：大市短癮　時代天使認購無妨

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入「六絕月」，港股周二再次由科技股及三桶油的發功下，創出近三個月的高位，企穏二萬九水平；現階段來看「六絕月」是「絕與不絕」？現階段仍言之尚早，港股的成交額尚未全面配合升勢，暫維持在1,500億港元的水平，只屬「塘水滾塘魚」。大市給投資者「短癮」的感覺，如較早前內地宣布「三孩政策」，投資者滿以為相關股份大有可為，一飛沖天，殊不知只是曇花一現；投資者只開心了一個午市，翌日便已現回吐，幾近打回原形。

他指出，美股方面不論道指或納指，均出現窄幅上落之格局，日升日跌經常可見；內地市場則在壓抑人民幣升勢的情況下，A股走勢亦見膠着，以致灌溉港股的北水亦變得收斂了不少。

他續稱，立法會在業界一片反對聲中，通過上調股票印花稅，此舉再一次證明港府沒有聆聽業界聲音及正視今年的股市成交已大不如前，更持續出現萎縮；政府此舉是將懂生金蛋的雞殺死，結果姑且拭目以待。眾所周知，現在投資者要投資海外市場，已遠比十年前容易，因此若未來如全球市況出現不穩，投資者自然會選擇交易成本較低的國家，屆時香港股市便會雪上加霜。