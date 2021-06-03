馬士基籲對船運燃料徵收碳稅　石油需求高峰提早來臨？

全球最大貨櫃航運巨企馬士基(Maersk)周三(2日)稱，為加速航運業節能減碳，呼籲對船運燃料徵收每噸150美元的碳稅，將有助彌補船舶消耗的化石燃料及成本昂貴的綠能替代品之間的價格差距，由於二氧化碳排放量的計算方式，若實施碳稅燃料成本實際上將幾乎提高1倍。另第二大貿易商托克集團(Trafigura Group)亦表支持。碳稅將在下周聯合國會議上討論。

馬士基呼籲國際海事組織(IMO)在2025年前準備好實施碳稅，可能由每噸約50美元開始，之後幾年再增加到最少每噸150美元。一旦航運業最終實施150美元碳稅，目前貨運普遍燃料「超低硫燃料油」(VLSFO)的成本每噸將增加約450美元。

馬士基行政總裁Soren Skou表示，燃油價格將提高，不過憑藉航運的規模經濟，一雙運動鞋的成本只會增加幾美分，但最終的額外成本仍會轉嫁給客戶。至於碳稅所籌集的資金將用於補貼綠能，並支持發展中國家。Skou料此舉將對綠能轉型產生巨大影響，且還可能影響全球石油消費。

若成事，此將是航運業至今單次費用調升的最大幅度，此舉將增加佔全球貿易80%產業的成本，並動搖石油市場需求，料將對營運構成壓力。其中因馬士基的營運規模龐大，相信尚可承受。

Turner, Mason & Co.石油分析師Jonathan Leitch指，航運每日消耗約450萬桶船用石油燃料，失去此需求將對石油市場產生重大影響，導致石油需求的高峰提前來臨。