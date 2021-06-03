特斯拉步向衰敗？除市佔率急挫　仲有一個致命傷...

電動車龍頭企業特斯拉(Tesla)的全球市佔率急跌至只有11%，今年股價亦累挫逾14%。分析指，Tesla的衰落，除了傳統車廠在電動車領域急起直追外，原來選有一個本業以外的致命傷。

瑞士信貸分析員Dan Levy表示，Tesla在全球電動車市場份額由3月份的29%，急降至4月份的11%，可能是自2019年1月以來最低的一個月。中國市佔率由19%降至8%；歐洲情況慘不忍睹，由22%降至只有2%；集團基地美國的市佔率亦由72%降至55%。

外媒報道，Tesla雖然是電動車的先驅者，但後上的追兵來勢洶洶，傳統大廠通用及福特積極爭取市場，內地的蔚來及小鵬等新晉車廠的前景也備受肯定，令全球電動車市場競爭壓力日益擴大。

除了面對外部競爭壓力，Tesla內部營運也出現問題。Tesla今年以來5度上調車價，公司指是受供應鏈緊繃影響，但加價的同時取消了部分功能，引發車主不滿。另一方面，Tesla在內地陷入國安爭議，又與車主發生消費糾紛，內外夾擊的狀況下，Tesla正面臨前所未有的挑戰。

此外，有專家認為，Tesla以往透過販賣碳排放額度去帶動盈利，但當相關收入下滑時，本業的營運更具挑戰，就是Tesla陷入窘境的重要原因。Tesla今年首季度盈利達到破紀錄的4.38億美元，來自監管信用，即碳排放監管額度收入達到5.18億美元。另外，投資比特幣也為其帶來1.01億美元的收入。

福特前行政總裁Mark Fields認為，從業績就可窺探Tesla走下神壇的原因，公司販賣碳排放量的收入較公司本業的獲利還要多，這是運作出現問題的徵兆，只要碳排放收入下降，Tesla在提升整體盈利上就會遇到很大的壓力。

由於環保意識抬頭，在美國加州、麻省及紐約州等13個州，汽車製造商若想把車輛賣到該州，就必須銷售一定數量的電動車及混能車，如果製造商沒有能力生產環保車輛，可以從別的廠商購買碳排放指標，Tesla就是在販售該項指標。然而，目前各車廠都增加了生產電動車及混能車的比重，對購買碳排放指標的需求愈來愈少，正正是Tesla最「入肉」的損失。