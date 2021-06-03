李偉傑：小微企業金融服務迎利好

近日，中國銀保監會印發《關於2021年進一步推動小微企業金融服務高質量發展的通知》提出，普惠型小微企業貸款全年要繼續實現增速、戶數「兩增」的目標，銀保監會統計數據顯示，普惠型小微企業貸款已連續3年實現高速增長，截至2020年末，全國普惠型小微企業貸款餘額15.3萬億元，增速超過30%。

近日科技類股份重拾上升動力，在科技股份熱更為盛行的美股身上，有不少增長潛力強勁的中概股份選擇，其中金融科技公司360數科(QFIN.US)在早前業績電話會議上表示，正籌備在香港上市，目前處理技術性問題，解決VIE結構等方面監管批准，處於上市申請(A1)前期的階段。過往多隻中概股回流香港上市前，股價先行，可留意集團未來動向。而基本因素上集團亦有相當不俗業績支持。

360數科業務主要為人工智能驅動的金融科技平台，公司為金融合作夥伴挖掘和推薦借款用戶，並幫助其為借款用戶提供信貸解決方案，旗下產品包括360借條、360小微貸、360分期，為360集團的金融合作夥伴。360借條是互聯網消費信貸產品，為用戶推薦即時到帳的貸款服務；360小微貸為小微企業提供線上資金貸款服務；360分期為消費金融子品牌，透過自主搭建分期電商平台，綁定已有金融科技業務。主要營收包括撮合貸款服務費、金融科技輸出收入等。

360數科發布2021財年第1季未經審計財報，業績超出預期。數據顯示，集團第1季總淨營收為35.99億元人民幣(約5.49億美元)，按年增長13.1%，淨利潤為13.47億元人民幣(約2.05億美元)，增長635.4%，Non-GAAP淨利潤為14.07億元人民幣，增長452.8%。輕資本業務進展超預期，促成貸款成交繼續放量。用戶方面，截至2021年3月31日，公司註冊用戶數為1.691億人，按年增長19.4%，授信用戶達3,270萬人，增長25.1%，助貸用戶達2,100萬人，增長24.9%，首季復借率達87.1%，維持較高水平。

另外，在資本市場上基金及大行亦以行動部署回應績優股份，早前360數科獲大摩一季度增持，加上集團亦獲得中國頂級私募公司景林於一季度前十大持倉中的唯一新股，與及獲納入MSCI中國指數。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)