【高盛推介】小米創3個月高 留意高槓桿購證
2021年06月03日 12:03
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(2日)逆市反彈，升約0.3%。周四(3日)早段低見29.1港元反彈，高見30.15元，突破3個月高位，繼續跑贏大市。
有調查機構指，智利首季智能手機出貨量達290萬台，按年增71%。當中小米出貨量增逾10倍，市佔率16%，排第3。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證周三獲資金轉向流入。牛熊證方面，則見牛證及熊證於周三皆獲資金繼續流入，分別有約60萬及30萬元。當中流入牛證的資金集中在28元以上收回價的貼牛外，25至26元收回區域的牛證亦獲資金留意。而周三流入熊證的資金則集中在30至31元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨小米購證(13873)，行使價33.05元，2021年9月2日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿、低街貨。
價外選擇可留意屬中期的低街貨小米購證(14026)，行使價36.93元，2021年10月26日到期，實際槓桿5.9倍，價外、中期、低街貨。
牛證方面的貼牛選擇可留意新上市的小米牛證(67992)，收回價28.5元，行使價28.1元，換股比率50，槓桿比率14.9倍，新上市、最貼價之一、最高槓桿牛證。
遠牛選擇可留意小米牛證(67660)，收回價26元，行使價25.6元，換股比率50，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬中期的新上市小米沽證(14027)，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿5.4倍，中期、新上市。
熊證方面可留意屬近熊的小米熊證(67663)，收回價32元，行使價32.4元，換股比率50，槓桿比率11.2倍，近7%收回距離遠熊。
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