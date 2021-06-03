【高盛推介】小米創3個月高　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(2日)逆市反彈，升約0.3%。周四(3日)早段低見29.1港元反彈，高見30.15元，突破3個月高位，繼續跑贏大市。

有調查機構指，智利首季智能手機出貨量達290萬台，按年增71%。當中小米出貨量增逾10倍，市佔率16%，排第3。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證周三獲資金轉向流入。牛熊證方面，則見牛證及熊證於周三皆獲資金繼續流入，分別有約60萬及30萬元。當中流入牛證的資金集中在28元以上收回價的貼牛外，25至26元收回區域的牛證亦獲資金留意。而周三流入熊證的資金則集中在30至31元收回區域的產品。

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