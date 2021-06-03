【產經直播】科技股勢好　追入咪執輸？

港股周四(3日)反覆，不過恒指兩萬九關仍然企得住，短期走勢有咩要留意？美國聯儲局稱，美國經濟加速擴張，物價壓力繼續增加，通脹周期點做定準備？全城熱爆iBond點抽先有着數？

國際油價繼續向上，紐約期油迫近每桶70美元水平，升至約2年半高位。OPEC+早前開會，表明維持早前逐步增產的計劃，油價有望進一步向上？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒，同你拆解市況。

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