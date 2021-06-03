【瑞通推介】瑞聲見9個月高位　資金反手做淡

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局《褐皮書》指美國經濟加速擴張，但通脹壓力續增；市場觀望美國就業數據出爐。道指隔晚收報34,600點，升25點或0.1%。

恒指周三(2日)收報29,297點，跌170點或0.6%，結束3日升勢。周四(3日)早段好淡爭持，於29,200至29,400點之間上落。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾7,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近4,400萬元，反映投資者看好後市回升。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價28,700至28,799點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

瑞聲科技5月中旬公布勝預期的季績，股價於接近40元水平獲承接後，近日走勢反覆向上，周三高見49.7元，創去年9月初以來高位，收市維持3.3%升幅，報48.85元，連升第3個交易日，14日RSI進入70以上的超買水平。股份周四早段重越50元關，高位升穿53元。周三有逾100萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有近10萬元淨流出。本季瑞聲不在可以發行牛熊證的相關資產名單內，所以目前於市場內的瑞聲牛熊證選擇少，條款亦未算太合適，現時部署宜留意窩輪。

國務院副總理劉鶴與美國財長耶倫進行視像對話，滬深兩市成交額上日再次突破萬億元人民幣，不過指數低收。南方A50周三收跌0.8%於20.74元，連續3日下跌，險守上移中的10天線。周四早段未有明顯方向，曾重返20.8元水平。周三有約90萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

油組與盟友(OPEC+)維持原定逐步收縮減產規模的計劃，加上有券商料全球7至8月石油需求可能超過季節性復甦，國際油價升至逾兩年新高。中國石油周三是「三桶油」中表現最佳，以近全日高位3.36元收市，漲3.4%，盤中創出3.37元的逾1年高位。周四早段升勢未止，重返3.4元水平，升幅逾1%，其後升幅收窄。近630萬元在周三淨流出其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。

京東集團公布，「京東618-18周年慶」今月1日起正式揭幕，首日已有39個品牌下單金額破億元人民幣，股份周三收升0.67%，報299.8元，盤中高見305.8元，錄3連升並重返50天線附近。京東周四早段下試295元水平。周三有約390萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。