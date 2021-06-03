【高盛推介】美團逆市倒升 輪證攻略
2021年06月03日 12:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(6月2日)跌約0.4%，周四(6月3日)早段逆市倒升，低見308港元後反彈，並曾突破320元水平，高見321元，再度突破1個月高位。
有券商指美團管理層預期「美團優選」的長期而言潛在的利潤規模，可與外賣業務相當。而該行亦引述美團管理層料「美團優選」產品鼇平均售價，在未來數季將會逐步改善。該行給予美團「買入」投資評級，目標價364元。
觀察個股輪證資金流向，可見市場上資金好淡爭持。當中認購證於周二(6月1日)錄得約820萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。而認沽證則於上周五至本周一(5月28至31日)共錄得約5,189萬元資金流入後，周三亦獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，可見周三流入牛證的資金集中在275元以上收回價的貼牛。而周三熊證繼續獲資金流入，有約30萬元，並除了較集中在325元以下收回價的貼熊證外，330至335元收回區域的熊證亦見獲資金留意。
觀察港股通資金流向，則見近期北水持續買入美團，過去3個交易日皆錄得資金淨買入，合共約42.7億元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨美團購證(18368)。價外選擇可留意屬中期的低街貨美團購證(20062)。牛證方面可留意屬市場上換股比率500兌1產品中，最貼價的美團牛證(68015)。
美團購證18368，行使價350.2元，2021年7月27日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低街貨。
美團購證20062，行使價365.2元，2021年9月20日到期，實際槓桿6.2倍，價外、中期、低街貨。
美團牛證68015，收回價292元，行使價289元，換股比率500，槓桿比率10.52倍，市場上500兌1牛證中，最貼價。
投資者如看淡，基於近期的股價急升，在選擇產品時宜部署貼價認沽證及遠熊以控制風險。此外，市場上不少輪證已累積高街貨，投資者亦須注意。
認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的美團沽證(11744)。貼價選擇可留意價外幅度約5%，年期約2個月的低街貨美團沽證(13383)。熊證方面可留意美團熊證(64356)。遠熊選擇可留意美團熊證(69772)。
美團沽證11744，行使價283.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。
美團沽證13383，行使價303.13元，2021年7月20日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、低街貨。
美團熊證64356，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
美團熊證69772，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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