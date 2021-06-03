綠色政策勢加劇通脹！大行籲提防「非常大衝擊」

美國經濟復甦加快，聯儲局在新一份地區經濟報告也指出現了通脹上升的壓力。華爾街大行警告投資者須謹慎行事，提醒面對通脹加劇，將會面臨「非常大的衝擊」，並建議可對固定收益資產組合進行對沖，避免因價格上漲而造成損失。

外媒報道，貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)在活動上發言時指出，投資者可能低估了通脹飆升的可能性。他指出，多數人沒有40多年的職業生涯，他們只在過去的30多年裡看到通脹下降，所以此輪的通脹飆升將會是一個「非常大的衝擊」。芬克補充，若然物價上漲成為一個問題，各國央行可能被迫評估他們的政策。美國聯儲局此前已承諾，短期內會將利率維持在接近零的水平，並表示將容忍通脹高於2%的目標。

企業因應氣候變遷而作出的改變，也會令物價推升。他指出，如果應對氣候問題的解決方案是為了實現一個綠色世界，那麼通脹率將會高得多，因為目前還沒有實現這一切的技術。這也將會成為未來的重大政策問題，他反問：「如果通脹會加速的綠色足迹，我們是否願意接受更高的通脹呢？」

對於通脹，太平洋投資管理公司(Pimco)則相信這可能是只是全球市場的短暫性恐慌，但呼籲投資者勿忽視風險。Pimco首席投資官Dan Ivascyn認為，今年價格可能會大幅上升，甚至會在某些季度出現驚人的表現。隨着全球經濟從疫情中復甦導致需求增加，加上供應緊張，通脹或短期內加劇，但仍應對固定收益資產組合進行一些投資對沖操作。Pimco表示對通脹風險採取非常防守的立場，偏愛高收益市場中最可能從經濟重啟中受益的領域，包括航空、酒店、博彩以及商業房地產。