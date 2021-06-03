「巴菲特指標」突破200%！美股崩盤愈走愈近？

外媒報道，有「股神」之稱的巴菲特(Warren Buffett)，其偏好的股市指標已突破200%，顯示美股已嚴重高估，崩盤可能近在咫尺。

這個「巴菲特指標」，是將股市總市值和最近1季國內生產總值(GDP)的比值，來判斷整體股市是否過高或過低。代表美股總市值的威爾夏5,000指數(Wilshire 5000 Total Market Index)周二(1日)達約44.3萬億美元，除以美國今年首季GDP最新估計值22.1萬仆芯美元，得到的比值超過200%，這一數據遠高於2020年第2季、疫情肆虐而GDP下滑12%時得出的187%。

巴菲特早在2001年於雜誌「Fortune」提出這指標，指這可能是「在任一時刻衡量股市估值水平的最佳單一指標」，當這個指標在資產泡沫時衝上創紀錄的高點，應視為崩盤即將到來的強烈警號。過去該指標在全球金融危機爆發前一般也在飆升，故就成為預測市場逆轉的參考指標。

不過，這個「巴菲特指標」亦不無缺點，如拿股市當前市值去和前一季的GDP相比，存在時差。此外，美國上市公司並不總對美國經濟做出貢獻，以及GDP未計入海外收入等，都會造成遍差。