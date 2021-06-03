中國封殺無有怕？澳洲部分商品已找到新買家...

中國封殺澳洲商品，一度令澳洲龍蝦及紅酒需要割價傾銷。然而，有專家指，禁令為澳洲帶來的傷害可能不如外界預期，因為澳洲正為其商品尋找新市場，並已彌補禁令下的大部分損失。

外媒報道，北京去年採取多項措施打擊澳洲商品，由徵收關稅到封殺進口，涉及大麥、葡萄酒、牛肉、棉花、海產及煤炭等產品。由於澳洲是全球少數對中國享有貿易順差的發達國家之一，中國又是澳洲的最大貿易夥伴，因此分析員預計，澳洲將受會遭受嚴重打擊。

不過澳洲智庫洛伊研究院首席經濟學家拉賈(Roland Rajah)表示，隨着中國制裁在2020年底升級，除煤炭外，受影響的澳洲對華出口商品的貿易額近乎腰斬。但在中國實施限制措施後，該等澳洲商品隨即也找到了其他出口市場，抵銷了中國禁令下的大部分損失。

拉賈也指出，在中國現有禁令下仍蓬勃發展的出口產業有煤炭、木材及海產，其中澳洲煤炭出口商在轉向其他方面似乎相當成功，截至2021年1月，澳洲煤炭出口商向全球除中國外國家的出口額按年增加95億美元，甚至高於中國實施禁令前的水平。

至於損傷相對較為慘重的產業，拉賈點名澳洲牛肉及葡萄酒，目前仍致力彌補中國龐大市場的損失。