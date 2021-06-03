全球樓價升幅創15年新高　資產泡沫加劇...

據物業公司萊坊(Knight Frank)的全球房價指數報告顯示，全球疫情期間住房需求的蓬勃，已經將樓價增長推升至近15年來新高。

該報告顯示，截至今年3月的12個月，全球平均樓價上漲7.3%，為2006年第4季以來最快增速。

當中統計數據來自13個國家，多數是已開發國家，樓價的年增長率高達兩位數，包括新西蘭(22%)、美國(13%)、瑞典(13%)、奧地利(12%)、加拿大(10.8%)和英國(10.2%)。

土耳其樓價按年增長32%，連續第5季度位居榜首。不過扣除通貨膨脹因素，土耳其的實際樓價上漲約16%。

分析指出，疫情期間各地推出大規模財政和貨幣刺激措施提振經濟，但同時間，也助長了全球房地產熱潮，加劇對泡沫的擔憂，其中新西蘭及中國等地採取打壓樓市炒風政策，試圖遏制升勢。

在亞洲，新加坡房價升幅最大，為6.1%；其次是南韓的5.8%及日本的5.7%。全球樓價最高的市場香港升幅為2.1%。這一指數以56個國家及地區的平均價格為基準。

外媒引述Knight Frank國際住宅研究主管Kate Everett-Allen稱，全球樓價上升的一個促成因素，是疫情之後對住房需求的大規模重新評估，無論買家是尋求居家辦公室、花園，還是只是為了更開闊的空間。她又指，在封鎖期間，對房屋的需求增加，用家考慮了他們想要住在哪裡？以及如何居住？這促使許多人搬遷或購買第2套房屋。