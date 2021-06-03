萊坊：香港56萬人有能力購買600萬元住宅

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文預期，今年豪宅市場會有所好轉，同時，目前疫情放緩，市民入市信心增加，加上政府放寬高成數按揭，令以前有能力供樓但沒有首期的購買力釋放出來。林估計，本港有約56萬人有能力購買600萬港元的住宅。

他又料，本港樓市已走過谷底，現時的樓價僅較2019年高位低約2.2%，在現時購買力仍然強勁下，新盤銷情理想，相信有機會蔓延到二手市場，預期今年住宅樓價表現比預期好，一般住宅樓價會上升約3%，而不受失業率及購買力影響的豪宅，相信樓價會上升最多5%。整體而言，以600萬至1,000萬的住宅物業及超級豪宅的表現會較好。

至於近年流行的納米樓落成量，將於2022年後回落，預期納米樓在未來5年的供應量佔約3%，而將來在購買力主導下，發展商會傾向增加中型單位供應。他亦相信政府短期內不會進行加辣或撤辣的措施，並預料政府本個財政年度約有1,000億元的賣地收入，惟認為本港在中長期土地供應方面未必足夠，呼籲政府認真研究對策。

被問到新一輪移民潮會否對本港樓市造成影響，他認為，港人經歷過97移民潮後，明白到日後若回流再上車並非易事，故未必會輕易出售物業，因此覺得影響不大。

至於將於本月底截標的中環新海濱商業地方面，林預料屆時會有約3間發展商競投，加上地段優質且供應少，認為流標機會不大，並料地皮總投資額甚至可達700億元以上。

工商舖表現方面，萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫料，今年本港總零售額約3,600億元，預期全年下跌約10至15個百分點。至於疫情亦令網購迅速發展成熟，這亦是令市場在下半年至明年抱觀望態度的因素之一。

至於寫字樓方面，該行香港區商業部執行董事劉柏汶稱，商廈租金向下的趨勢持續，我們預計今年港島甲級寫字樓租金全年下跌5至10%。雖然有部分寫字樓依然錄得較高的空置率，但近期新冠疫情持續緩和，經濟環境改善，投資者恢復信心和失業率下跌，相信整體港島區甲級寫字樓租金將會在今年下半年穩定下來。故相信該區甲廈租金將有機會在2022年上半年反彈，有望回升約1至3%。

該行又指，九龍東和九龍西的商廈市況，仍受惠於去中環化，但值得關注的是，九龍中的租金跌幅非常驚人，其空置率達11%，是過去18年來最高，故認為若情況持續會對該區租金造成一定壓力。