瑞銀料內地奢侈品商場數目5年翻倍　二線城市受惠

瑞銀中國/香港房地產研究主管林鎮鴻在電話會議表示，看好內地奢侈品商場數目未來5年翻倍，因為疫情之後，尤其是年初至今奢侈品牌明顯在內地加速開店，並集中在二線城市，廣州及深圳等鄰近香港的大灣區城市。反觀香港，未來則受到奢侈品消費回流內地，及海南離島免稅政策的威脅，部分奢侈品商場或受關店拖累。

林氏指，知名品牌對於開店較審慎，看法相對長遠一點，他們選擇到內地城市開店，是因為看到了這些城市的長期需求。因此，即使香港恢復通關後，消費已回流內地城市，故本港的奢侈品銷售難恢復到2018年或2019年上半年的水平。

他指，海南將會是最大得益者，預計到2025年，海南佔內地銷售比重由2019年的1%，增至9%；而中國提倡雙循環下，境內銷售額佔比亦將由2019年的31%，增至5年後的55%，惟包括香港在內的境外佔比，將由同期68%縮至36%。

香港商場方面，該行統計全球16個奢侈品牌的店舖數量，指去年初每品牌平均在港設7間門店，較上海及北京等城市為多，但截至目前，這些品牌在港門店數量已減至平均5.5間。林氏指，有關品牌反映香港短期內「沒有銷售」，同時因為加大中國境內的布局，遂整合香港店舖網絡。

林氏坦言，奢侈品牌重視「聚集效應」(Cluster effect)，一旦某個「標竿品牌」撤離某商場，可能造成其他品牌跟隨，對商場的影響較大。他相信，奢侈品牌最終會把最核心的門店保留下來，其餘的門店則整合或關閉，故香港最頂級、體驗最好的商場，相對不受影響，而較邊際的商場則或受到關店拖累。

即使內地電商滲透率為全球最高，對內地百貨中心及商場造成負面影響，他表示，購物中心的餐飲、溜冰場等業態仍是電商無法提供。林氏說，在內地發展購物中心的港資發展商一般做得比較好，因為定位通常是高端商場；愈來愈多中資發展商因為住宅項目毛利回報較以往遜色，繼而轉向踏足商場領域。