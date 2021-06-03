內地豬肉批發價跌勢未止　有助緩減食品通脹壓力

內媒引述商務部監測數據顯示，截至5月30日止的一周，全國食用農產品市場價格按周下降0.8%，生產資料市場價格按周下降1.8%。期間，肉類價格總體下降，其中豬肉批發價格每公斤24.71元人民幣，按周下降3.3%；羊肉批發價格下降0.3%，牛肉批發價格上漲0.1%。

內地生豬群在2018年受到非洲豬瘟侵襲而銳減，豬肉價格也一度創下新高。雖然豬群有所回升，但至今仍未完全恢復。故內地養豬戶開始養肥豬，希望能取得更佳回報。偏偏最近內地豬肉價格暴跌，分析指豬農養「肥豬」是加劇豬價暴跌的原因。

外媒指出，內地養豬戶去年下半年以來一直在幫豬增肥，讓牠們體重幾乎翻倍，期待豬價反彈這些超重豬能產生更高的回報。然而今年1月中旬內地爆發新的非洲豬瘟疫情，在豬肉需求低迷、進口增加、農民恐慌拋售之下，豬肉批發價格暴跌40%以上。內地最大豬種商牧原食品上月表示，預計內地生豬價格將繼續下跌，要到明年甚至2023年才能止跌。

分析指出，許多農民因豬肉價格回升而給豬增肥，但2月以來價格崩潰引發肥豬拋售，可能延遲價格的反彈。他補充，西南、南部的農場仍然持有大量肥豬，但隨着天氣回暖、價格續跌，這些豬也可能被拋售。有豬戶表示，價格暴跌後已賣掉所有重達150公斤的豬，以後也不會養更大的豬了，因豬肉價格下跌、玉米價格上升，養「肥豬」回報微薄得可憐…

農業部4月時曾表示，內地豬群可能會在6月或7月恢復正常，但可屠宰的生豬數量恐還需要額外4個月才能恢復正常。雖然豬價下跌豬農當災，惟有助減低食品價格，以控制通脹壓力。