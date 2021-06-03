美匯重上90關　道期跌72點

2021年06月03日 16:20
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    美匯指數重上90關；港匯見7.7580；離岸人民幣(CNH)報6.3921；美元兌日圓報109.82；歐元企1.2186，英鎊處1.4162。金價報1,893美元。油價微升，布油報71.54美元，紐油報68.99美元。道指期貨跌72點。
    ●市後關注點
    -20:15 美國5月ADP私人職位增長
    -20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國首季非農業生產力
    -22:00 美國5月ISM非製造業採購經理指數(PMI)
    ●恒生指數失守兩萬九關，收市報28,966點，跌331點或1.13%。國企指數跌125點1.14%，報10,826點。科技指數跌70點或0.86%，報8,164點。主板成交逾1,389億港元。https://bit.ly/3cgQzZ8
    ●滬綜指收跌12點，5G概念股強勢。https://bit.ly/3wMTSyS
    ●香港5月PMI升至52.5，惟就業空間未有改善。
    ●傳滙豐招聘Matthew Ginsburg任亞洲交易負責人。
    ●綠色政策勢加劇通脹！大行籲提防「非常大衝擊」。
    ●網民愛股AMC癲升，專家警告狂歡過後隨時暴挫。
    ●澳洲4月零售銷售按月升1.1%，符預期。
    ●歐央行：推行數碼貨幣添歐元吸引力，提升國際地位。
    ●特斯拉步向衰敗？除市佔率急挫，仲有一個致命傷...
    ●疫情助長電子支付業務，會計師行料2030年交易額達23萬億
    ●寶馬中國工廠今年底前將實現碳中和。
    ●傳螞蟻正組團隊，專門負責政府和政策事務。
    ●首季全球半導體設備出貨金額按年增51%，南韓稱冠。
    ●中國財新服務業PMI跌至55.1，海外疫情影響不可忽視。
    ●騰訊雲於香港及東京等地新設4個數據中心。
    ●山頂Mount Nicholson車位傳逾千萬元沽，破盡紀錄。
    ●全球樓價升幅創15年新高，資產泡沫加劇...