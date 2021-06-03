美匯重上90關　道期跌72點

美匯指數重上90關；港匯見7.7580；離岸人民幣(CNH)報6.3921；美元兌日圓報109.82；歐元企1.2186，英鎊處1.4162。金價報1,893美元。油價微升，布油報71.54美元，紐油報68.99美元。道指期貨跌72點。

●市後關注點

-20:15 美國5月ADP私人職位增長

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國首季非農業生產力

-22:00 美國5月ISM非製造業採購經理指數(PMI)

●香港5月PMI升至52.5，惟就業空間未有改善。

●傳滙豐招聘Matthew Ginsburg任亞洲交易負責人。

●綠色政策勢加劇通脹！大行籲提防「非常大衝擊」。

●網民愛股AMC癲升，專家警告狂歡過後隨時暴挫。

●澳洲4月零售銷售按月升1.1%，符預期。

●歐央行：推行數碼貨幣添歐元吸引力，提升國際地位。

●特斯拉步向衰敗？除市佔率急挫，仲有一個致命傷...

●疫情助長電子支付業務，會計師行料2030年交易額達23萬億

●寶馬中國工廠今年底前將實現碳中和。

●傳螞蟻正組團隊，專門負責政府和政策事務。

●首季全球半導體設備出貨金額按年增51%，南韓稱冠。

●中國財新服務業PMI跌至55.1，海外疫情影響不可忽視。

●騰訊雲於香港及東京等地新設4個數據中心。

●山頂Mount Nicholson車位傳逾千萬元沽，破盡紀錄。

●全球樓價升幅創15年新高，資產泡沫加劇...