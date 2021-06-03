螞蟻成立消費金融公司　合作方禁用花唄、借唄

重慶銀保監局網站公布，重慶螞蟻消費金融有限公司獲批開業，核准公司註冊資本為80億元人民幣(下同)。

重慶螞蟻消費金融主要業務包括，發放個人消費貸款；接受股東境內子公司及境內股東的存款；向境內金融機構借款；經批准發行金融債券；境內同業拆借等。

另外，銀保監會非銀部有關負責人表示，按照整改方案，螞蟻集團應在螞蟻消費金融公司開業6個月內完成「花唄」及「借唄」的品牌整改工作。整改完成後，「花唄」及「借唄」將成為螞蟻消費金融公司的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻集團提供的數據信息所發放的消費信貸，不再使用「花唄」及「借唄」名稱。銀保監會要求螞蟻集團採取有效方式，保證金融消費者在申請消費信貸服務時能夠充分了解信貸服務提供者的名稱，避免引起品牌混同。

銀保監會續指，螞蟻消費金融公司作為一家持牌金融機構，必須依法接受監管，嚴格遵守相關監管規定。螞蟻消費金融公司從開業起，即應嚴格按照規定的出資比例、集中度和限額等經營規則開展互聯網貸款業務，嚴格依規披露貸款主體、貸款條件、實際年利率、年化綜合資金成本、還本付息安排、逾期清收、諮詢投訴渠道和違約責任等基本信息，保障客戶的知情權和自主選擇權。

螞蟻集團回應重慶消費金融公司獲批開業，表示積極整改，努力滿足消費者需求。