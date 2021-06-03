何文田VAU Residence上載樓書　設7伙天台特色戶

近期一手樓市受資金追捧，再有市區新盤加入搶客戰，萬科香港旗下何文田VAU Residence今日(3日)在其樓盤網站正式上載售樓說明書。資料顯示，項目合共提供165個單位，實用面積由209方呎至499方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔，並設7伙天台特色戶。

項目主打開放式及一房單位，分別佔58伙及78伙，各佔全盤單位數量的約35%和約47%，實用面積分別為209至211方呎，及264至286方呎。至於兩房戶則有20伙，三房戶僅限2伙，各佔約12%和約1%供應，實用面積分別為384至388方呎及499方呎。

據悉，開放式單位的玄關位除已配置鞋櫃外，亦採用雙邊出入方式，開放式廚房及浴室設於玄關兩旁，善用空間，提升單位實用性。而部分樓層的開放式單位在開則時預留加建間隔牆的彈性，可改建成為一房單位。以及部分樓層的一房戶主人房設有L型大窗，外望東南方位開揚景觀。

該公司執行董事周銘禧表示，現時銷售準備工作已接近尾聲，預計本月內推出市場。項目位處何文田核心豪宅地段，鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區，定價會參考同區新盤售價。