惠譽：內地去槓桿將更精準 內銀經營環境向好

國際評級機構惠譽近期將中資銀行經營環境評分自「bb+」穩定上調至「bbb-」正面，認為今年中國金融改革的持續有望進一步解決金融系統槓桿水平和信貸結構問題，如以上進展顯著且持續，中資銀行環境評分或進一步提升。

惠譽評級中國銀行業評級董事薛慧如表示，中國近年來重點穩定系統槓桿和遏制影子銀行活動。對中國這樣不斷擴張的經濟體而言，系統槓桿率出現有意義的下降不太可能現實。人民銀行過去數年持續在銀行間進行去槓桿，相信未來去槓桿將會更加精準，例如針對房地產貸款去槓桿。

她又稱，去年經濟受疫情影響動盪，中國不但沒有像其他主要經濟體一樣大幅降息，還繼續推動金融改革，銀行大致保持韌性和盈利，相信小型銀行會因此增加資本緩衝。

經營環境是決定銀行生存力評級的關鍵因素之一。薛慧如指，由於中資銀行經營環境改善，國有銀行的內在信用狀況變得更具彈性，有助降低經營壓力、財務風險以及管理風險等。