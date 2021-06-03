美國500大企業排名揭曉　估吓蘋果公司第幾？

《財富雜誌》周三(2日)公布美國最新500大企業排名，受惠新冠疫情而業績向上的沃爾瑪、亞馬遜及蘋果公司高居前三名，沃爾瑪更是連續九年登上營收王寶座。

沃爾瑪去年收入逼近5,000億美元，是受惠疫情的公司之一，在實體店關門及社交距離規範下，民眾轉向網購，沃爾瑪的電商銷售激增79%。

網購潮同樣惠及亞馬遜，公司連續第二年奪下第二名。去年收入按年增38%至逾3,860億美元，獲利約213億美元。蘋果公司上個會計年度的收入達2,750億美元，居第三名，且為名單內最賺錢的企業。

今年的四至十名依序為：全美最大連鎖藥局CVS Health、United Health、Berkshire Hathaway、醫療保健McKesson、藥品批發AmerisourceBergen、Alphabet，以及石油巨人埃克森美孚。克森美孚今年排名驟降七名跌至第十名，原因是民眾居家避疫，休閒旅遊及交通運輸停擺，導致能源需求萎縮。

去年全美500大企業的總收入為13.8萬億美元，佔美國國內生產總值(GDP)三分之二；合計獲利8,950億美元，總市值達32.7萬億美元，全球僱用人數達2,910萬人。