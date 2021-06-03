財匯局：對六大A組會計師行的審計質素感失望

具上市實體核數師監管職能的財務匯報局發布年度查察報告，發現在37個查察項目中，高達73%的審計質素均低於該局預期標準。財匯局行政總裁Marek Grabowski表示，這些項目需要作出改進或重大改進。

即使年內審計上市公司逾100家的「四大行」羅兵咸永道、畢馬威、安永、德勤，以及立信德豪、國衞的A組會計師行，「需要改進」及「需要重大改進」的項目達約六成，財匯局明言對此感到失望。Grabowski指，缺乏足夠專業懷疑態度是最常見原因，而各規模的會計師事務所均須作出改進，將密切關注要求每個接受查察的會計師可能採取的跟進行動，包括要求會計師事務所採取特定行動，作為其補救方案的一部分，並在必要時將最嚴重的個案轉介以進行執法行動。

德勤有3項目被查察，分別被評為「需要有限度改進」、「需要改進」及「需要重大改進」，安永及國衞亦各有一被抽查項目遭評為「需要重大改進」。畢馬威於是次抽查中表現最好，有3項目被評為「需要有限度改進」，另一個為「需要改進」。羅兵咸永道「需要有限度改進」及「需要改進」分別有2個及3個。

財匯局強調，對各會計師行所查察的項目相對小，不應根據項目評級假設各事務所之間的審計質素存在重大差異。

另外，報告發現57%於測試日記帳分錄方面有所缺失；32%顯示與關鍵審計事項有關的缺失；46%與核數師在使用所聘用專家工作的缺失。

財匯局主席黃天祐稱，對外披露查察結果，除了讓該局可透過有效履行其法定職能外，還可以與公眾分享相關資訊及教育公眾，以維護更廣泛的公眾利益。

對於查冊，Grabowski表示，早前該局發明聲明前，曾非正式諮詢業界意見，當中亦綜合當局的分析，認為董事身份僅佔核數的一小部分，不認為收緊查冊會影響核數工作及質素，強調聲明僅針對上市實體的核數工作，而其他會計界的意見或考慮其他專業領域。

財匯局在5月聲明引述英國的案例，指當地自2009年10月起，公眾登記冊不再包含公司董事的住址，而僅顯示其提供服務的地址，董事亦可以申請將有關其住址的資料從公眾歷史檔案中刪除。