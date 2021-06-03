螞蟻重組最後直路　傳專隊「搞關係」避監管風波

重慶銀保監會網站公布，批覆核准重慶螞蟻消費金融有限公司開業，公司註冊資本為80億元人民幣(下同)。當中螞蟻科技集團出資40億元，佔註冊資本的50%；南洋商業銀行出資逾12億元，佔股15.01%；國泰世華銀行(中國）出資8億元，佔股約10%。

公告亦顯示，該消費金融公司的主要業務包括發放個人消費貸款；接受股東境內子公司及境內股東的存款；向境內金融機構借款；經批准發行金融債券；境內同業拆借等；消費金融相關的諮詢、代理業務；代理銷售與消費貸款相關的保險產品等。新公司會由黃浩擔任董事長、陳懷晟擔任總經理。

內地官媒引述中銀保監非銀部相關負責人表示，螞蟻消費金融作為一家持牌金融機構，必須依法接受監管，嚴格遵守相關監管規定。按照整改方案，螞蟻集團應在螞蟻消費金融公司開業6個月內完成「花唄」及「借唄」的品牌整改工作。

「花唄」、「借唄」是由螞蟻集團旗下支付寶提供、類似於信用卡的小型消費信貸服務。整改完成後，這兩個品牌將成為螞蟻消費金融公司的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻提供的數據資訊所發放的消費信貸，但不可再標掛「花唄」及「借唄」名稱。中銀保監同時要求新公司採取有效方式，保證金融消費者在申請消費信貸服務時，能充分了解信貸服務提供者的名稱，避免引起品牌混淆。

事實上，內地「反壟斷」調查亦持續推進。國家市監局等多方召開「共享消費」行政指導會議，美團（03690）在內8個品牌經濟主體亦有份參與，會議要求行業企業需於30日內提交整改報告。

另邊廂，螞蟻為防止發展國際業務時，再招惹更多監管風波，據報已成立一支團隊專門處理政府關係及政策問題。外媒消息指，該團隊約10人，旨在與亞洲市場各地的監管部門維持良好關係。公司海外業務的核心乃電子支付，牽涉大量關鍵數據，恐面臨當地政府的監管壓力。

各地政府對數據安全愈趨重視，故絕不希望科技企業把資料傳送至境外。騰訊控股（00700）旗下騰訊雲宣布，為配合拓展國際業務策略，已於香港、泰國曼谷、德國法蘭克福及日本東京設立4個數據中心。