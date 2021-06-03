一年兩破紀錄！大圍新盤再膺票王　發展商：盡快加推

本月新盤開售陣容持續壯大，凍結市場大批購買力。新界東區鐵路上蓋項目的壓軸期數，本周六(6月5日)將會搶閘展開首輪銷售，發展商截止接受認購共錄逾2.7萬張入票登記，打破項目1期去年所創高位，再成1997年後新盤票王。

●柏傲莊III收逾2.7萬票 再創97年後新高紀錄

柏傲莊III入票人士的客源分布，約6成入票客人曾於去年項目第1、2期入票。區域方面，約7成來自新界區、2成來自九龍區、其餘為港島區。入票人士以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位。

●Shouson Peak洋房逾1.94億元沽出 呎價逾7萬元

超級豪宅交投加快。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下壽臣山Shouson Peak，今日（6月3日）售出壽山村道17N號洋房，實用面積2,760方呎，花園面積481方呎，成交價逾1.94億元，呎價7.05萬元。項目於不足1個月連環售出3座洋房，合共套現近8億元。

●半山21 BORRETT ROAD第1期再錄成交 連雙車位售1.72億元

●山頂Mount Nicholson車位傳逾千萬元沽 破盡紀錄

香港住宅樓價「疫」市回升，車位更出現天價承接。地產代理透露，會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson，近日落實售出部分車位，最高售價逾1,000萬港元，破盡全港車位做價歷史最高紀錄，金額更足夠購買市區三房住宅單位。

會德豐地產主席梁志堅回應稱，早前與山頂Mount Nicholson業主商討過車位出售事宜，亦已達成共識，是次以市價發售車位，並沒有「吊高嚟賣」。他更透露有部分業主希望額外多買兩個車位，但作為發展商就要公公道道，每戶可獲1.5個車位認購配額，不過車位不可能「賣半個」，故歡迎業主自行協商合作，每兩戶可認購3個車位。

事實上，項目住宅單位做價近年亦屢創新高，其中第3期於2017年售出12樓C及12樓D室兩伙分層大宅，由同一組買家購入，實用面積分別4,242與4,579方呎，售價分別逾5.6億及逾6.04億元，平均呎價達132,060元，當時創出亞洲分層戶呎價最高紀錄。

●鴨脷洲逸南周五發售28伙 加推單位料具加價空間

港島新盤熱銷。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下鴨脷洲逸南周五(4日)推出28伙進行次輪銷售，之後有機會再加推單位，並具加價空間。

他透露，公司旗下西營盤藝里坊．1號剛獲頒發優質建築大獎，項目稍後可能加推單位，料輕微加價。而部門計劃於第3至第4季推售鰂魚涌項目及西營盤堅道項目，分別提供逾400及逾180伙，主打開放式至兩房戶。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，逸南首輪銷售單位一Q清枱，次輪推售單位亦可望沽清。預計項目日後呎租料達60至65港元，回報率可逾3厘。公司向該盤其中3名買家贈送遊船服務，總值3萬元。

●青衣薈藍會所面積逾7000方呎

市場上多個全新項目積極籌備登場。宏安地產（01243）位於青衣的薈藍，目前正待批預售樓花同意書。發展商透露，項目會所位於樓盤的1樓，總面積逾7,000方呎，為迎合年輕人的休閒潮流趨勢，特別增設室外草地露營區及電競室。

●何文田VAU Residence上載樓書 設7伙天台特色戶

近期一手樓市受資金追捧，再有市區新盤加入搶客戰，萬科香港旗下何文田VAU Residence今日(3日)在其樓盤網站正式上載售樓說明書。資料顯示，項目合共提供165個單位，實用面積由209方呎至499方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔，並設7伙天台特色戶。

項目主打開放式及一房單位，分別佔58伙及78伙，各佔全盤單位數量的約35%和約47%，實用面積分別為209至211方呎，及264至286方呎。至於兩房戶則有20伙，三房戶僅限2伙，各佔約12%和約1%供應，實用面積分別為384至388方呎及499方呎。

據悉，開放式單位的玄關位除已配置鞋櫃外，亦採用雙邊出入方式，開放式廚房及浴室設於玄關兩旁，善用空間，提升單位實用性。而部分樓層的開放式單位在開則時預留加建間隔牆的彈性，可改建成為一房單位。以及部分樓層的一房戶主人房設有L型大窗，外望東南方位開揚景觀。

該公司執行董事周銘禧表示，現時銷售準備工作已接近尾聲，預計本月內推出市場。項目位處何文田核心豪宅地段，鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區，定價會參考同區新盤售價。

●美聯獲委託銷售九龍塘喇沙滙4伙 入場費逾1.66億

豪宅新盤市道熱鬧。美聯住宅部行政總裁布少明表示，公司獲委託銷售九龍塘喇沙滙，項目位處傳統低密度豪宅區，現時已屬現樓，提供4伙複式單位，間隔四套房及五套房設計，實用面積介乎4,801至5,295方呎，售價逾1.66億至2.08億元不等，呎價約34,479元至39,285元。