道指跌200點　AMC再配股挫逾15%

憂慮美國與中國及俄羅斯關係轉趨緊張，加上聯儲局可能部署收水，抵銷就業數據表現理想，美股周四早段受壓，道指跌205點，至34,394點；標指跌24點，至4,183點；以科技股為主的納指跌108點，至13,647點。

美股估值響警，「股神」巴菲特推崇的市場估值指標「巴菲特指標」，即將股市總市值除去國內生產總值(GDP)已飆破200%，遠高於去年第二季的187%，表明美股已嚴重高估，崩盤可能即將到來。截至6月1日，代表美股總市值的Wilshire 5000指數顯示市值已達到44.3萬億美元，而美國首季GDP的最新估計為22.1萬億美元。

不過，網軍繼續炒作，現時專攻網絡安全業務的BlackBerry成最新目標，股價繼周二和周三分別漲14.8%和31.92%後，周四早段漲30%至19.8美元。

被炒至新高的戲院營運商AMC周四披露，計劃配售1,155萬股，拖累股價早段跌15%至52.89美元。不過，連同周三猛升95.22%，AMC今年以來狂飆28.5倍，以周三收市計市值達313億美元，比半數標指成分股都要高。不僅如此，AMC行政總裁Adam Aron於3月時給予兩名兒子共50萬股AMC，當時價值約340萬美元，而以周三收市價計，相關股份價值升至近3,127萬美元。