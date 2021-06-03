市況好轉　港島藍籌屋苑11年帳面升值86%

買家入市氣氛持續向好，有投資客以1,180萬元易手太古城一個低層單位，實用面積593方呎，呎價約19,899元。原業主持貨11年帳面獲利約86%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城冠天閣低層A室，實用面積593方呎，兩房間隔，獲投資客以1,180萬元易手，呎價約19,899元。原業主於2010年10月以633萬元買入，持貨11年帳面獲利547萬元或約86%。

●堅尼地城加惠臺1座高層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，業主叫價約1,030萬元，議價後以1,020萬元成交，呎價約21,983元。原業主於2015年4月以約600萬元購入，現轉售帳面獲利約420萬元，升值約70%。

●堅尼地城嘉輝花園B座中層1室，實用面積約281方呎，兩房間隔，單位於去年11月底叫價618萬元放盤，終以598萬元沽，呎價約21,281元。原業主於2009年8月以約170萬元購入，持貨約12年帳面獲利約428萬元或約2.5倍。

●北角和富中心12A座低層C室，實用面積795方呎，三房間隔，開價1,388萬元放盤3星期後，累減32萬元或2.3%，終以1,356萬元成交，呎價約17,057元。原業主於2015年4月以1,090萬元購入，持貨6年帳面獲利266萬元或約24%。

●柴灣杏花邨27座中層1室，實用面積722方呎，三房間隔，業主於4月以1,450萬元放盤，累減110萬元或約7.6%，獲買家以1,340萬元承接，呎價約18,560元。原業主於1998年4月以625萬元購入，持貨約23年現帳面獲利715萬元或約1.1倍。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒1座中層D室，實用面積451方呎，兩房間隔，以823萬元易手，呎價約18,248元。據了解，屋苑上月全月錄15宗交投，平均實用呎價18,683元。

●大角咀利奧坊‧曉岸2座中高層G室，實用面積255方呎，一房間隔，議價後以608萬元成交，呎價約23,843元。原業主於2015年11月以438.75萬元一手購入，持貨約6年帳面獲利169.25萬元或約39%。

●將軍澳清水灣半島8座高層F室，兩房間隔，實用面積約526方呎，業主以約888萬元放盤1個月即獲外區客接洽，議價後以約808萬元成交，呎價約15,361元。原業主於2000年12月以約210.65萬元購入，是次轉售帳面獲利約597.35萬元或約2.8倍。

●將軍澳天晉II第2A座中低層D室，實用面積703方呎，三房連套房間隔，議價後以1,346萬元成交，呎價約19,147元。原業主於2013年2月以824萬元購入上址，持貨8年現轉手帳面獲利522萬元或約63%。

●荔枝角美孚新邨二期百老滙街33號高層A室，實用面積869方呎，三房間隔，單位原叫價1,200萬元放盤，議價後調減至1,158萬元，呎價約13,326元。原業主於2007年11月以398萬元購得，現帳面獲利760萬元或約1.9倍。

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新界區

●馬灣珀麗灣23座低層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，獲上車客零議價下以640萬元承接，呎價約13,061元。原業主於2004年6月以218萬元一手買入，持貨17年帳面獲利422萬元或約1.9倍。

●粉嶺中心G座頂層單位連天台，實用面積約368方呎，兩房間隔，單位以550萬元沽出，呎價約14,946元。原業主於2004年12月以約108萬元購入，持貨約17年現轉手帳面獲利約442萬元或約4.1倍。

●上水皇府山1座中層D室，實用面積442方呎，兩房間隔，開價約625萬元，議價後以611萬元獲承接，呎價約13,824元。原業主於2005年以243萬元購入，現轉手獲利368萬元或約1.5倍。

●大埔八號花園2座低層J室，實用面積355方呎，兩房間隔，議價後以495萬元沽，呎價約13,944元。原業主於2012年以223萬元購入，現轉手獲利272萬元或約1.2倍。

●馬鞍山翠擁華庭1座中層B室，實用面積833方呎，三房連套房間隔，以1,075萬元易手，呎價約12,905元。原業主於2000年以408萬元購入，持貨21年帳面獲利667萬元或約1.6倍。

●荃灣環宇海灣8座低層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，業主月前叫價約810萬元放售，獲區內首置客以783.6萬元承接，呎價約15,735元。原業主於2014年7月以約509.2萬元購入，轉手帳面獲利約274.4萬元或約53.9%。

●元朗GRAND YOHO第10座低層B室，實用面積778方呎，三房連套房及儲物房間隔，以1,225萬元沽，呎價約15,746元。原業主於2016年9月以1126.1萬元一手買入，現轉手帳面獲利98.9萬元或約9%。

●火炭碧霞花園3座中層B室，實用面積1,296方呎，三房連套房間隔，連兩個車位以1,600萬元易手，呎價約12,346元。原業主於1994年以730萬元購入，持貨約27年現轉手帳面獲利約870萬元或約1.2倍。