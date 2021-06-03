中美角力晶片業玩「歸邊」　在台中資芯企爆離職潮

中美兩國互相猜忌，於科技領域尤其是晶片的角力無日無之，市傳中東資金持有的美國晶片代工廠格芯（GlobalFoundries）單方面取消內地晶片設計公司的訂單，而台灣的工程師正加緊從與中資有關聯的晶片公司離職。

DRAM電腦記憶體晶片大廠美光科技估計，DRAM供不應求的情況將延續到明年，指遙距辦公和智能家居生活逐漸普及，連同5G、人工智能（AI）、雲計算和物聯網等應用的需求與日俱增，愈來愈多的資訊需儲存和運算。

電腦大廠宏碁（Acer）的共同營運長高樹國不諱言，「昨（前）晚根本無法好好入眠」，因為掌管供應鏈的另一共同營運長黃資婷，半夜在還寫信給供應商「追（原材）料」。黃氏則稱，「空（貨）櫃回頭一直都是有些問題」，運輸狀況現在是頗辛苦，海運繃緊的問題「沒有解得這麼快」。

現時供應鏈問題如此嚴峻，對於因先進製程發展不順（現已放棄研發）、近年營運狀況未如理想的格芯來說，可謂一場及時雨，繼與美國國防部持續合作生產軍用晶片後，又陸續拿到超微半導體（AMD）、高通、博通等的訂單，而該企也在籌備上市集資擴充產能。

不過，這家前身是AMD晶片生產部門的公司，據報居然單方面取消了內地晶片設計公司的訂單。究竟甚麼公司被「祭旗」是未知數，也難以證實，事關在當前產能不足的情況下還單方面「翹起」客戶相當難看。業界相信，這是格芯接收一大堆官方合約的交換籌碼，而它亦已被華府鎖定為「美國隊」在成熟製程的主力。

面對美國圍堵，從語言相同的台灣招攬人才，乃內地加速半導體產業發展的捷徑，中芯國際（00981）聯合首席執行官梁孟松便是「人辦」。

不過，台媒報道，兩家台灣晶片設計公司世芯及金麗科被指承接內地軍方訂單後，引起眾多爭議，造成當地中資背景公司的員工，爆發一場出於政治原因的出走潮；甚至有傳一家在對岸市佔率位列5強的手機廠商於台灣設立的技術研發團隊，近期因人才流動過快，被迫關閉台灣據點。聯發科技剛好就在此時宣布擴大招聘，可望接收這批人才。

同時，有台灣半導體工程師接受台媒訪問時，提醒有意過檔中資公司的當地同業，履歷上寫待過中資的晶片設計公司，他日若想再回流台企，或會引起面試官的疑慮。

另邊廂，內地出身的台積電業務開發副總經理張曉強日前表示，該公司於3納米製程以下的更尖端的技術上取得突破，包括控制短通道效應（嚴重起來整塊晶片不能用），以及金屬與納米級材料結合、碳納米管電晶體等。