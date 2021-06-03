南岸遭追債逾32億元 倘3周未還清可被清盤
2021年06月03日 22:25
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前稱十三集團的南岸集團(00577)公布，周三收到代表債權人行事的法律顧問於5月31日發出之法定要求償債書，要求公司償付融資協議之未償還本金及利息等逾32.79億港元。集團警告，倘公司無法於法定要求償債書送達日期起3星期內償還債務，債權人可向公司提出清盤呈請。
上述融資協議的日期遠至2014年4月11日，現時未還本金多達約28.41億元。公司表示，正考慮就收到法定要求償債書尋求法律意見，惟董事會最近才收到，故將需要一段時間評估有關情況。
董事會本周二決議成立特別委員會，初步由執行董事周志華及鄒敏兒，以及獨立非執行董事盧永仁、蔡偉康及廖翠芳組成，以處理所有與公司酒店業務及未償還貸款有關的事項，而此特別委員會亦可另外委任專業顧問協助調查。
就藍河控股(00498)本周宣布自一名獨立第三方無償獲得保華建業的10%股東投票權一事，南岸重申，集團透過全資附屬公司，確實對The 13(BVI)的股份強制執行股份押記，此將賦權上月向南岸追債逾5.92億元的債主Wise Park，於公司未能償還貸款時，出售The 13(BVI)。
南岸續指，獲告知Wise Park已經強制執行股份押記，並向一名第三方出售The 13(BVI)。在此情況下，保華建業極可能將不再為公司的附屬公司，而保華建業的業績亦極可能不會於集團的綜合財務報表中併合入帳。
公司將向香港聯合交易所有限公司要求恢復公司股份的買賣，預期股份將自2021年6月4日上午九時正起恢復買賣。