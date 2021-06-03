南岸遭追債逾32億元 倘3周未還清可被清盤

上述融資協議的日期遠至2014年4月11日，現時未還本金多達約28.41億元。公司表示，正考慮就收到法定要求償債書尋求法律意見，惟董事會最近才收到，故將需要一段時間評估有關情況。

董事會本周二決議成立特別委員會，初步由執行董事周志華及鄒敏兒，以及獨立非執行董事盧永仁、蔡偉康及廖翠芳組成，以處理所有與公司酒店業務及未償還貸款有關的事項，而此特別委員會亦可另外委任專業顧問協助調查。

南岸續指，獲告知Wise Park已經強制執行股份押記，並向一名第三方出售The 13(BVI)。在此情況下，保華建業極可能將不再為公司的附屬公司，而保華建業的業績亦極可能不會於集團的綜合財務報表中併合入帳。

公司將向香港聯合交易所有限公司要求恢復公司股份的買賣，預期股份將自2021年6月4日上午九時正起恢復買賣。