東方日報B1：港股回吐331　時代天使孖展火熱

綜合23間券商數據，合共為時代天使借出超過1,965.44億元孖展，以公開發售集資2.91億元計，錄得超額認購逾674.04倍。該公司招股價介乎147至173元，入場費34,948.66元，集資最多29.12億元，下周二截止認購，本月16日掛牌。是次不設基礎投資者，公開發售部分只得168.3萬股，即8,415手，即使公開發售超購100倍或以上，經重新分配後，令該部分佔比達50%，仍僅得4.2萬手。

信誠證券聯席董事張智威相信，時代天使最終超購逾千倍，首掛日股價升四成也不意外，但貨源太少，即使以「乙組頭」認購也難穩奪一手，或要認購10萬股(500手)才有機會穩中一手，提醒投資者須小心計算潛在升幅及股份分配，是否能抵銷孖展利息。

新股接住上，外媒報道指，本港物流公司GogoX(前稱GOGOVAN)計劃在上市前融資最多5,000萬美元(約3.9億港元)，估值達15億至20億美元，完成後便會申請在港掛牌，最快今年啟動上市，擬集資最多5億美元，惟公司發言人拒絕回應相關消息。

另據內媒報道，內地新零售集團KK館正計劃來港上市，擬集資5億美元(約39億港元)，料最快年內提交申請，並已委聘瑞信及摩根士丹利作上市負責投資銀行。該公司回應傳聞指，沒有相關訊息披露。

受新股熱潮及新一批通脹掛鈎債券(iBond)認購升溫等因素推動，周四港元拆息普遍上揚。財資市場公會數據顯示，一星期拆息回升至0.053厘；3個月拆息升至0.173厘；隔夜拆息則報0.035厘，連續3日下跌。有經濟師指，6月進行的半年結，以及上市公司在6至8月需以港元派息等，均令資金積極尋找其他出路。

另方面，港股上周顯著衝高後，恒生指數上試29,500點時遇到阻力，周四愈跌愈急，收市再回吐331點，跌穿29,000點及10天平均線兩大關口，3月下旬以來的阻力區間未見明顯突破。專家認為，即使通脹預期來自經濟復甦，港股短線難望打破上落市格局，股市或會跑輸債市。

恒指早段曾升80點，高見29,377點後，不久走勢逆轉，下午跌幅顯著擴大，尾段曾挫394點，低見28,902點，收市報28,966點，跌1.13%；國企指數收報10,826點，跌125點或1.14%；科技指數收報8,164點，跌70點或0.86%。港股總成交額1,392億元，沽空比率14.16%，全日港股通淨買入規模再降至4.39億元。

資深股評人陳炳強表示，通脹上升動力主要是經濟重啟在望令需求持續回升，建議投資者可買與黃金相關的股份或交易所買賣基金(ETF)作對沖；其他在當前「通脹大時代」值博率較高的，還有金融銀行股，理由是融資成本趨高及壞帳改善；而國際油價繼續向上，亦利好石油股走勢。

不過，就算美國聯儲局未有「收水」迹象，以近日10年期美國國債孳息率再度有所回落，市場對通脹的憂慮得到紓緩，這有利債市在短期內反彈。他又指，隨經濟逐步復甦，新經濟企業的盈利能力必然較傳統行業強，可趁低吸納科技股作中長線部署。